Tanz-Landesmeistertitel geht erneut nach Saalfelden

24.04.2018, 19:27 Uhr



Michael Geißler und Katrin Hinterholzer vom Tanzsportclub HIB Saalfelden konnten ihren Landesmeistertitel in den Lateintänzen erfolgreich verteidigen. Mit dem dritten Platz in der A Klasse ließen sie alle anderen Salzburger Paare hinter sich.

Im letzten Jahr ging der Landesmeistertitel überraschend nach Saalfelden. Nach einer noch intensiveren Vorbereitung in diesem Jahr war die Titelverteidigung heuer jedoch nur ein kleines Zwischenziel. Für die beiden steht Anfang Mai die Österreichische Meisterschaft in der Kombination der Standard- und Lateintänzen am Programm. Nach den äußerst positiven Ergebnissen der letzten Wochen zählen die Saalfeldener nun zu den Mitanwärtern auf den Titel über 10 Tänze. Zudem wollen die beiden ihren Meistertitel im Kür-Tanz aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen - die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Für alle Tanzpaare aus Saalfelden ist das Heimturnier das Highlight des Jahres. Am 19. und 20. Mai findet erstmals in der Sporthalle der HIB ein Meisterschaftswochenende statt. Am Samstag die Salzburger Meisterschaft des Nachwuchses, am Sonntag die Kombinationsmeisterschaft aller Altersklassen. Die besten Tanzpaare aus ganz Österreich sind am Start!