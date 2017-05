Zeller Eisbären: Zwei Verteidiger bleiben, einer verlässt den Pinzgau

05.05.2017, 16:03 Uhr

Mit Johannes Schernthaner und Felix Volgger dürfen die EK Zeller Eisbären die nächsten beiden Spieler für die kommende Saison fixieren.

Johannes “Joschi“ Schernthaner feierte bereits mit 15 Jahren sein Debüt in der Zeller Kampfmannschaft. Damals noch unter Coach Johann Strömwall konnte sich der 24-jährige gebürtige Zeller schnell in der Mannschaft etablieren und sich zu einem wichtigen Spieler am Eis entwickeln, der auch nicht vor einem harten Check zurücksteckt. Neben Schernthaner wird auch der 19-Jährige Felix Volgger weiterhin im Kader der Zeller stehen. Der fast zwei Meter große Verteidiger konnte im vergangenen Jahr zeigen, was in ihm steckt und den Zeller Vorstand, sowie Dieter Werfring von seinem Talent überzeugen.

Stichauner verlässt die Zeller Eisbären

Fabian Stichauner, der seit 2013 im Verein ist, verlässt hingegen den Pinzgau. Die Zeller Eisbären danken „Stiche“ für die vier Jahre auf dem Zeller Eis und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!