Zwei Mal Gold für Pinzgauer Weitschützen

07.05.2017, 17:02 Uhr

Vor allem die zwei Nachwuchs Athleten Stockmaier Martin/ EV Mühlbach/Pzg. (Junioren U23) u. der für den EV Mittersill startende Sommerer Sebastian ( Jugend U16 u. U19)dominierten ihre Klassen u. sicherten sich somit die Österreichischen Meister Titel Junioren U23 u. Jugend U16. Sommerer Sebastian konnte sich auch in der nächst höheren Spielklasse in Szene setzen u. hier die Bronze Medaille erringen, u. somit für den Lädervergleichskampf der Anfang Juni ebenfalls in Sebersdorf ausgetragen wird in beiden Klassen qualifizieren.Hutter wieder voll dabei: ebenfalls in starker Verfassung zeigte sich der nach längerer Verletzungspause wieder an den Start gehende Hutter Bernhard/ EV Thumersbach u. sicherte sich in der Bundesliga den 3. Platz, u. steigt somit wieder in die Staatsliga auf.Der Titel des Österreichischen Meisters der Herren ging wie schon so oft wieder an den St. Johanner Patschg Bernhard.Fotos und Text: Alex Sommerer