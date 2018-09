08.09.2018, 16:43 Uhr

Österreichs größte Luftfahrtmesse von Samstag 08.09 bis 09.09.2018 am Flugplatzgelände. Bei freiem Eintritt.

Bilder von der "AIR-EXPO Zell 2018 Luftfahrtmesse".

Österreichs größte Flugsportfachmesse mit zahlreichen Ausstellern rund um das Thema Fliegen. Mit einem Konzert der "Hollerstauden" wurde die Messe am Freitag eröffnet. Am Samstag und Sonntag haben Besucher die Möglichkeit viel Wissenswertes zu erfahren. Am Sonntag findet dann mit einer Flugshow der nächste Höhepunkt, statt. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.Ein Pflichttermin für alle Luftfahrtinteressierten.