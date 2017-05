Aktuelle Immobilientrends - eine Studie von SAGE Immobilien in Zell am See

09.05.2017, 11:06 Uhr

Helle Räume, Energieeffizienz und eine Dusche...

Gute Energiewerte

Helle Räume und viele Fenster sind für fast alle Salzburger das ausschlaggebende Kriterium bei der Immobiliensuche: 95 Prozent gaben bei einer Studie von SAGE Immobilien, einem der führenden Immobilienmakler im Pinzgau an, dass ihnen viel Licht im neuen Eigenheim wichtig ist.Auf Platz Zwei der Favoriten stehen gute Energiewerte - sei es aufgrund eines gestiegenen Umweltbewusstseins oder einfach, um Heizkosten zu sparen.Eine Dusche im Badezimmer wird mit 80 Prozent gegenüber einer Badewanne bevorzugt. Eine Dusche gehört somit zu den Top 3 der Ausstattungsmerkmale. Ob dies am geringeren Wasserverbrauch oder bei so manchem auch an der Bequemlichkeit liegt, wurde nicht erhoben.

Garten oder ein Balkon

Stauraum

Ohne Kompromisse geht es oft nicht

Ein Garten oder ein Balkon gehören ebenso zum Pflichtprogramm einer jeden Wunschimmobilie. So wirkt sich das Fehlen dieses Merkmales starkt wertmindernd auf den Verkaufspreis im Pinzgau aus.Knapp drei Viertel aller Befragten hätten nach einem Umzug gern einen großzügigen Keller oder einen Dachboden.Sehr often stehen diese Wünsche im Gegensatz zu den am Markt verfügbaren Immobilien und erfordern von den Käufern so manchen Kompromiss. Kaufent- scheidend ist in vielen Fällen die Lage der Immobilie, denn diese ist vor allem ausschlaggebend für den Preis.Eine falsche Preiseinschätzung des Verkäufers führt unmittelbar zu einer langen Verkaufsdauer und geringem Interesse der Kaufinteressenten.