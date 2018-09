Das beste Bild wird gesucht!

13.09.2018, 00:00 Uhr

Salzburgs Foto-Galerie geht nun mit einem Publikums-Voting in die abschließende Phase.

Ausstellung bis 10. Oktober

2016, 2017 und 2018: Drei Jahre lang portraitieren Salzburger Fotografinnen und Fotografen Salzburger Unternehmer, die Außergewöhnliches schaffen. Schon die "Game-Changer-Gallery's #1 und #2" sorgten für einige Aufmerksamkeit in Österreichs Fotografinnen- und Fotografen-Startup-Szene. Heuer wurde das Trio der außergewöhnlichen Fotogalerien komplettiert.Noch bis 10. Oktober zeigen im Foyer des WIFI 17 Salzburger Fotografinnen und Fotografen ihre Porträts der „Game-Changer“ aus der Salzburger Wirtschaft und der Gründer- und High-Tech-Szene – in multimedialer Form. Die Ausstellung kombiniert innovativ Bild, Video und Texte, um bemerkenswerte Erfolgsgeschichten möglichst umfassend erzählen zu können.

Publikums-Voting ist eröffnet



Auf die Website wks-game-changer.at/voting gehen. Das Lieblingsfoto anklicken. Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail-Adresse in die dafür vorgesehenen Felder eintragen. Auf das rote Feld „Stimme abgeben“ drücken.

Bis 26. September abstimmen



Gewinnchance für alle



Ziel der gemeinsamen Aktion von der Salzburger Fotografinnen- und Fotografen-Innung, der "Jungen Wirtschaft", der Plattform Startup Salzburg und der WKS: Zeigen, was Salzburgs Fotografinnen und Fotografen können, Unternehmer-Spirit zu fördern und Menschen zu zeigen, "die Salzburgs Wirtschaft verändern". Die gemeinsame Aktion geht nun in die abschließende Phase. Vom 14. September bis 26. September ist die Öffentlichkeit eingeladen, das aus ihrer Sicht beste Bild zu küren.Das Voting ist bis 26. September möglich. Am 8. Oktober dürfen sich dann drei Fotografinnen und Fotografen, die vom Publikum für ihre Bilder gekürt wurden, über ihre Preise freuen.Wer beim Voting mitmacht, kann selbst auch einen schönen Preis gewinnen:Als Dankeschön gibt es ein Shooting im Wert von 1.000 Euro, welches unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Abstimmung verlost wird. Der Preisträger kann unter den 17 teilnehmenden Fotografinnen und Fotografen auswählen.Weitere Infos zum Thema finden Sie auf der Website der Wirtschaftskammer Salzburg.