Die Almenwelt Lofer und die Heutal-Lifte in Unken sind Teil eines neuen Verbundes

10.05.2017, 14:29 Uhr

Die Tiroler Region “Schneewinkel” wurde um zwei weitere Gebiete - Almenwelt Lofer und Heutallifte Unken - erweitert und präsentiert sich mit neuem Namen: Die "3-Länder-Freizeitarena" für ein Bergerlebnis das ganze Jahr über.

Der Grundstein für die Erweiterung der Skiregion wurde am Freitag, den 21. Oktober 2016, im Sitzungssaal der St. Johanner Bergbahnen GmbH gelegt. Einstimmig wurden die Bergbahn Lofer – Almenwelt Lofer – und die Heutal-Lifte in Unken in den Schneewinkel-Verbund aufgenommen. Die neue Skiregion umfasst somit die bisherigen Orte Oberndorf, St. Johann in Tirol, Kirchdorf, Erpfendorf, Waidring, Reit im Winkl, St. Ulrich am Pillersee, St. Jakob im Haus und Hochfilzen sowie die vier neuen Orte Lofer, St. Martin, Unken und Weißbach bei Lofer.

Ein Top-Angebot Winter wie Sommer

Eine länderübergreifende Dimension

Im Winter werden Mehrtageskarten für 1 bis 14 Tage für alle Personengruppen angeboten. Des Weiteren beinhaltet das Angebot gemeinsame Saisonkarten, mit einem Gültigkeitszeitraum vom 1. Mai, beginnend 2017, bis April des darauffolgenden Jahres. Somit erweitert sich das bestehende Schneewinkel-Angebot um die Region Saalachtal zu einem ganzjährigen Top-Angebot für Einheimische und Gäste.Der neue Name, die 3-Länder-Freizeitarena spiegelt die länderübergreifende Dimension wider. Als Freizeitarena stellen die einzelnen Gebiete ein umfangreiches Sommerangebot mit dem Triassic Park, dem Mountaincart, dem Jakokbskreuz und der Almenwelt in Lofer. Im Winter kommen die Gäste in den Genuss eines grenzenlosen Skivergnügens.Für einheimische Kinder gibt es wie gehabt den Sportpass. Dieser berechtigt zur ganzjährigen Benützung aller geöffneten Bergbahnen des Verbunds und unterschiedliche Freizeiteinrichtungen in den jeweiligen Gemeinden, z. B. Schwimmbäder, Badesee, Tennisplatz,…