Firma adlerblick gmbh, Saalfelden: Das Gericht eröffnete ein Sanierungsverfahren

11.05.2017, 16:39 Uhr

Insolvenzursachen und Vermögenslage

An den Standorten in Saalfelden und in Salzburg werden jeweils Büro- und Lager sowie ein Schauraum für Parkett, Installations- und Abbrucharbeiten betrieben. Die Auftragslage für die Weiterführung des Betriebes wird als gut und realistisch bezeichnet. Bis Ende 2016 wurden 28 Mitarbeiter beschäftigt. Nach der Erfüllung des beantragten Sanierungsplanes soll das Unternehmen mit 8 bis 10 Mitarbeitern weitergeführt werden.Als Ursachen für die Insolvenz werden zu hohe Investitionen in betriebsfremde Gebäude, Forderungsausfälle, Fehlkalkulationen von Großaufträgen und erhöhte Aufwendungen für eine Software-Implementierung angeführt. Der Versuch, einen strategischen Investor zu finden, um die notwendige Liquidität aufrecht zu erhalten, ist letztlich gescheitert.Die Gesamtpassiva belaufen sich auf ca. 2,249 Mio. Euro.

Sanierungsplanvorschlag

Die Gläubiger erhalten eine Quote von 25,46 Prozent, zahlbar binnen 21 Tagen ab Annahme des Sanierungsplanes in Form einer Einmalzahlung.Die Werthaltigkeit dieser Kundenforderungen ist zu prüfen. Die weiteren Aktivpositionen werden durch den Insolvenzverwalter geprüft werden und die Angemessenheit des Sanierungsplanes und dessen Finanzierbarkeit sind ebenfalls bis zu Sanierungsplantagsatzung durch diesen zu bewerten. Mit der finanzierenden Bank wurde auch schon über die Abgabe einer Rückstehungserklärung verhandelt und soll ein Kapitalgeber einen Einmalbetrag zur Ausschüttung der Sanierungsplanquote zur Verfügung stellen.bis Ende 2016 waren 28 Mitarbeiter beschäftigt, nach Erfüllung des Sanierungsplanes sollen nur mehr 8 bis 10 Mitarbeiter eingesetzt werden.rund 100Text: AKV Europa