Für Unternehmer: Ein "Energie-Brunch" in Bruck

10.09.2018, 09:49 Uhr

An Donnerstag, den 20. September 2018 um 10.30 Uhr, wird seitens der Leader-Region Nationalpark Hohe Tauern und KEM in den Gasthof Post in Bruck/Glstr. eingeladen.

Klima- und Energiemodellregion



Die Teilnahme ist kostenlos

BRUCK / PINZGAU. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Raus aus dem Öl - welche Möglichkeiten gibt es?". Die Schwerpunkte liegen dazu auf alternativen Technologien sowie auf aktuellen Förderungen und Erfahrungsberichten zur Wirksamkeit bzw. zur Amortisationszeiten bei anderen Energielieferanten.Die Gemeinde Bruck ist Teil der Klima- und Energiemodellregion (KEM). Als KEM gibt es Unterstützung bei Fördermöglichkeiten in unterschiedlichsten Energiebereichen sowie kostenlose Beratung in diesem zunehmend komplexer werdenden Themenfeld. Die KEM fungiert als neutrale Schnittstelle zwischen den Antragstellern und den Spezialisten für die vielen Fördermöglichkeiten in diesem Bereich. Es wird eng mit dem Umweltservice Salzburg, klimaaktiv mobil, Klimafonds, Energy Change oder der Energieberatung Salzburg zusammengearbeitet.Die Teilnahme am Energie-Brunch ist kostenlos und die Veranstaltung wird vom Wirtschaftsbund Bruck in Zusammenarbeit mit der KEM-Nationalparkregion organisiert. Es wird auch genügend Zeit für Fragen und Diskussion geben!