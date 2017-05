Gütesiegel für Rodelbahn der Wildkogel-Arena

02.05.2017, 11:36 Uhr

Herausragendes Event

Zahlreiche Auszeichnungen

Während der Verkündung der Ergebnisse genossen die geladenen Gäste eine Rundfahrt auf dem Achensee bei einem genussvollen Abenddinner. Klaus Hönigsberger, Skiareatest-Präsident und Moderatorin Silvia Fontanive konnten 340 Gäste auf dem schwimmenden Gästesaal begrüßen, unter anderem mit dabei: Landtagsabgeordneter Siegfried Egger in Vertretung des Landeshauptmannes, Grossrat Leo Jeker aus der Schweiz, Trainerlegende Charly Kahr und Rodel-Doppelweltmeisterin Lea Geiger. Die „MS Achensee”, die für Events bereit steht, schwebte im Koppelverband mit der „MS Stadt Innsbruck” über den Achensee, ein Naturjuwel. Für die musikalische Unterhaltung sorgten vorab die „Jodoker Dorfmusikanten” an der Anlegestelle in Pertisau und „Zillertal Harmonie" auf dem Schiff. Kabarettist „LACHGAS" Franz immer für einen Lacher gut, unterhielt die Gäste.508 Rodler stellten in der Wildkogel Arena im Pinzgau im Jänner einen neuen Weltrekord auf – als längste Rodlerkette der Welt konnten sie den Guinness World Records™ Weltrekord-Titel erreichen. Dafür gab es vom Skiareatest den Award für die Besten Events.Das internationale Rodelbahngütesiegel, das dieses Jahr zum ersten Mal vergeben wurde, ging auch an die Wildkogel-Arena mit der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt mit 14 km und 1.300 Höhenmetern. Zudem durfte sich das Seilbahnunternehmen über den Award Freundlichstes Bahnpersonal freuen.Die Ursprung Buam, die Erfolgsmusikanten aus dem Zillertal erhielten den Skiareatest-Award für Musik & Kultur und gaben einige Stücke zum Besten.Ein rundum gelungener Event mit einzigartigem Koppelverband von zwei Schiffen auf dem Achensee. Die Gäste und Preisträger genossen den Abend auf dem großen schwimmenden Gästesaal bei bester Unterhaltung.Der internationale Skiareatest bedankt sich bei den Sponsoren und Partnern: Achenseeschiffahrt, CWA, Demaclenko, Frey Austria, Ganslhaut, Hydrosnow, Immoos, Kapsch BusinessCom, Kisslinger Kristall-Glas, Leica GeoSystems, Pistenbock ®, Prinoth.Die nächste Skiareatest Verleihung findet am 27. Oktober ´17 im Casino Innsbruck statt, dort werden dann die Sommer-Awards vergeben und das Ergebnis der Sommersaison 2017 der erfolgreichen Qualitätschecks verkündet.Text: Wildkogelbahn/Skiareatest