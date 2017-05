"Nachhaltigkeit & Digitalisierung" - Veranstaltungen der Lernenden Region Oberpinzgau

02.05.2017, 15:56 Uhr

Erfolgreicher Energie-Indotag in der WK Zell am See

Ein Energie-Infotag rund um das Thema „intelligent heizen“ fand kürzlich in der Wirtschaftskammer Zell am See statt. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch den Umweltservice Salzburg. Georg Thor, Geschäftsführer der Energieberatung Salzburg, berichtete an diesem Tag über Neuerungen bei Neubau- oder Sanierungsfragen sowie Fördermöglichkeiten in Sachen Gebäudehülle, Erneuerbare Energie und Solarheizungen. Zudem wurden regionale Firmen, die in diesen Bereichen tätig sind – SalzachSonne, Hacklberggut, Redwell-Elektrotechnik Nothegge GmbHr, Kraft&Wärme Heizung-Lüftung-Sanitär – eingeladen, sich zu präsentieren und für Fragen seitens der BesucherInnen zur Verfügung zu stehen. Interessierte UnternehmerInnen aus der gesamten Region nutzten die Gelegenheit, sich hier konkret über alternative Heizsysteme zu informieren.

"Tag der Nachhaltigkeit" am 9. Juni in der TS Bramberg

Veranstaltung am 18. Mai um 19 Uhr im Caritaszentrum Mittersill

Beim „Tag der Nachhaltigkeit“ wird das Thema von einer ganz anderen Seite betrachtet. Am 9. Juni 2017 geht es in der Tourismusschule Bramberg von 12.00 bis 18.00 Uhr gezielt um die wertvolle Ressource Mensch - mit besonderem Fokus auf den Tourismusbereich - und um regionale Produkte. Wieder werden sich beispielhaft arbeitende Institutionen und Firmen in der Region präsentieren: die Nationalparkgärtnerei, CooPinzgau, Umweltservice, die LFS Bruck, die Firma Fahnen Gärtner, die Tourismusbetriebe Sonnberghof und Castello, die "Elektromobilität" und viele mehr.„Chancen und Risiken der Digitalisierung“ ist das zweite große und teilweise heftig diskutierte Thema, dem sich die Lernende Region heuer und auch noch 2018 widmen will. Die Ideen dazu reichen von der Elternbildung über rechtliche Fragen im Internet bis hin zur Wirtschafts- und Arbeitswelt, zu medizinischen Auswirkungen auf den menschlichen Körper, Modernisierung von Bibliotheken und den geplanten schulischen Neuerungen (Tablet-Unterricht bereits ab der Volksschule). Dazu wird am 18. Mai um 19 Uhr im Panoramasaal des Caritaszentrums Mittersill eine Auftakt-Veranstaltung stattfinden. Das Publikum erwarten Vorträge mit Diskussionen von Seiten des Landesschulratspräsidenten Johannes Plötzeneder sowie von Martin Seibt (Institut für Medienbildung) und von der Kinderpsychologin Barbara Aigner.