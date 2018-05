Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen feierte ein "WERTEfest"

04.05.2018, 13:55 Uhr

Diese gelungene Veranstaltungspremiere war ein Fest von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter.

Mit Engagement und Kreativität

GLEMMTAL. Am vergangenen Samstag in der Früh füllte sich der Parkplatz vor dem "Hotel Tirolerbuam" in Saalbach Hinterglemm nach und nach mit insgesamt 34 neugierigen Protagonisten der Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen.Grund dafür: Das sogenannte "WERTEfest" der dortigen Raiffeisenbank. Die Idee dahinter: Mitarbeiter und Funktionäre sollten zusammenkommen, um gemeinsam die Vision und die Werte der Raiffeisenbank im Rahmen eines kurzweiligen Indoor- und Outdoor-Programms anschaulich zu erfahren bzw. zu erleben. Zwei Mitarbeiter führen durch die Veranstaltung, welche im Vorfeld in einem 6er-Team mit viel Zeit, Engagement und Kreativität organisiert worden war.

Wurzelstöcke, Memorys oder Cocktails...

125 Jahr-Jubiläum als Anlass

So konnte dann die Ausrichtung der Raiffeisenbank für die nächsten Jahrzehnte - starke Wurzeln und gelebte Werte - an vier Stationen spielerisch umgesetzt werden. Daniela Embacher, Mitglied des Organisationsteams, gibt im BB-Gespräch Beispiele dafür: "Bei einem Memory oder bei einer Fußballgolf-Station konnte man echte Wurzelstöcke sammeln. Diese wurden dann miteinander verflochten, um darzustellen, wie wichtig und hilfreich stabile Wurzeln sind. Und die erarbeiteten Werte wie Respekt oder Kundenorientierung haben wir mit Hilfe von verschiedenen Säften dargestellt. Durch das Mischen entstanden schmackhafte Cocktails, die wiederum das gelungene Ganze in unserer Bank symbolisiert haben." Auch Foto-Puzzles oder Holzklötze kamen zum Einsatz; zudem stand eine symbolische Reise durch das Glemmtal auf dem Programm.Der Hintergrund des Projekts: Die Geschäftsleiter haben das letztjährige 125 Jahr-Jubiläum der Bank zum Anlass genommen, sich über die künftige Ausrichtung Gedanken zu machen. In einem Strategieteam aus Mitarbeitern, den Geschäftsleitern und mit tatkräftiger Unterstützung des Obmanns wurde das aus der Vision bzw. den Werten kreierte Leitbild erarbeitet. Und nachdem interaktives Erleben und Tun neues Wissen in den Köpfen besser verankern als beispielsweise ein dreistündiger Vortrag, gab es die Idee zum "WERTEfest".Daniela Embacher abschließend: "Auch wenn der Anstoß sozusagen von ,oben' kam, waren wir Mitarbeiter von Anfang an mit Freude dabei. Und mit Freude und Motivation gehen wir nun auch daran, die gewonnen Erkenntnisse im Arbeitsalltag umzusetzen."Der Vollständigkeit halber nachfolgend noch die Werte:Kundenorientierung, Sicherheit, Respekt, Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung geben allen Beteiligten eine gute Orientierung.