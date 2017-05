Saalbach Hinterglemm: Der Winter 2016/17 brachte das drittbeste Ergebnis

09.05.2017, 11:43 Uhr

Auf das Rekordjahr 2015/16 folgt wieder eine äußerst respektable Bilanz - und das trotz schwieriger Ausgangslage

Zitat Wolfgang Breitfuß, Obmann des Tourismusverbandes

SAALBACH HINTERGLEMM. Dass die Wintersaison 2015/16 mit einem Plus von 10,2 Prozent und mit 1.566.629 Nächtigungen im diesjährigen Winter nicht getoppt werden kann, war den Verantwortlichen der Tourismusdestination schon im Vorhinein klar. Eine schwierige Ferienlage und aufgrund des Schaltjahrs 2016 - ein Tag weniger - machte dies eigentlich unmöglich.Dennoch stellt sich nun die Wintersaison 2016/17 als drittbeste Saison seit Aufzeichnungsbeginn heraus: Mit 1.506.225 Nächtigungen und somit mit einem kleinen Minus von 3,9 Prozent im Vergleich zur Saison zuvor kann der Winter erfolgreich abgeschlossen werden. Wolfgang Breitfuß, Geschäftsführer des Tourismusverbands Saalbach Hinterglemm: „Wir sind sehr zufrieden mit der Nächtigungsentwicklung. Dass wir heuer nicht noch einen draufsetzen können, war klar. Und doch haben wir es geschafft, mit dem Angebot bei uns in Saalbach, mit neuen und bereits etablierten Events sowie einem tollen Skigebiet wieder viele Gäste zu uns zu bringen. Mit den ,White Pearl Mountain Days', einer neuen Veranstaltung zur Ankurbelung des Frühlingsskifahrens, ist es uns auch gelungen, ein attraktives Angebot für die eigentlich schönsten Tage in der Wintersaison zu kreieren.“

Zitat Sebastian Schwaiger, Marketingleiter

Auch die Betreiber der heimischen Bergbahnen sind glücklich mit dem Ergebnis der Wintersaison 2016/17. Es wurden insgesamt 28.488.707 Fahrten gezählt, was einem kleinen Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der beförderungsstärkste Tag im Skigebiet war der 27. Februar 2017, an dem insgesamt 37.814 Gäste im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn gezählt wurden.Sebastian Schwaiger, Marketingleiter des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: „In der vergangenen Wintersaison lag der Fokus auf die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur. Die Schönleitenbahn in Jausern, ein Dreh- und Angelpunkt im Skigebiet, wurde durch eine hochmoderne 10er Kabinenbahn ersetzt und der 12er Express in Hinterglemm, der die Zwölferkogelbahn komfortabel mit den Übungsliften im Bereich Westgipfel verbindet, errichtet. Beide Neuerungen wurden von unseren Gästen als sehr positiv bewertet und wir freuen uns über die erfolgreiche Bilanz des Winters 2016/17.“