Senoplast mit Produktneuheiten auf der Messe "Fakuma" in Friedrichshafen

12.09.2018, 10:48 Uhr

Die "FAKUMA 2018" in Deutschland dauert heuer vom 16. bis 20. Oktober

"Zu einem hohen Anteil recycelbar"

PIESENDORF. Der österreichische bzw. Piesendorfer Kunststoff-Spezialist "Senoplast" präsentiert auf der internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung (FAKUMA) Produkt-Neuheiten der Marke senosan®. Diese entsprechen dem aktuellen Flammschutz-Standard ECE R118.04 und sind zusätzlich nach DIN VDE 0472 Teil 815 als halogenfrei einzustufen.Eingesetzt werden diese Folien und Platten für Bus-Innenverkleidungen sowie Decken- und Seitenverkleidungen aber auch für Außenanwendungen im Nutzfahrzeuge-Segment. Im Reise- und Freizeitbereich gibt es mit Polycarbonat-Platten im genarbten Alu-Look ebenfalls ein Produkt-Release. Senoplast entwickelt nicht nur ständig seine Produkte weiter, sondern forciert auch das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. „Unsere Devise ist es, Thermoplaste für langlebige Produkte zu produzieren, die zu einem hohen Anteil recycelbar sind", sagt Günter Klepsch, Geschäftsführer der Senoplast Klepsch und Co. Gmb H.

Die Senoplast Klepsch & Co. GmbH und die hundertprozentige Tochterfirma Senco (Europe) produzieren hochwertige Kunststoffplatten und -folien der Marken senosan® und senotop® für Anwendungen in der Automobil-, Nutzfahrzeug- sowie verwandten Industrien. Rund 50.000 Tonnen senosan®- und senotop®-Produkte pro Jahr werden vom Hauptstandort Piesendorf/Österreich und der Produktionsstätte in Querétaro/ Mexiko in rund 60 Länder geliefert.Mit einer Exportquote von 90 Prozent ist die Senoplast Group (Senoplast Klepsch & Co. GmbH, Senco (Europe) GmbH und Senosan GmbH), die 2017 einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro erzielte, international erfolgreich. In Österreich beschäftigt Senoplast 514 Mitarbeiter, weltweit sind es 660. >> HIER << geht's zum Bericht inklusive Fotos und Video zum 80. Geburtstag von Seniorchef Wilhelm Klepsch; dieser wurde im heurigen Juli gefeiert.