„Tag der offenen Stalltür“ am Bio-Scharrerhof in Hollersbach

29.04.2018, 22:00 Uhr

2014 wurde der Stall zu einem Laufstall mit Belüftungsanlage mit Dachabsaugung und Entfeuchter sowie mit einem Side by Side-Melkstand umgebaut.Zum Hof gehört auch die gleichnamige Alm im Nationalpark Hohe Tauern auf der im Sommer die Kühe und Schafe weiden.Ein weiteres Standbein am Scharrerhof ist „Urlaub am Bauernhof“, der sich als Baby-und-Kinderbauernhof schon vier Blumen verdient hat. Von den zehn Ferienwohnungen sind zwei barrierefrei. Ebenso gibt es einen eigenen Wellnessbereich.