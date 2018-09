„Völlerei“ ist Bierwirt 2019

19.09.2018, 13:24 Uhr

Als Privatbrauerei der Österreicher spielt die Pflege der heimischen Bierkultur eine ganz besondere Rolle. „Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der Kommunikation oft nur mehr digital stattfindet, ist es für viele Menschen wichtig, sich bewusst Zeit zu nehmen, um Familie oder Freunde zu treffen und gemeinsam ein gutes Essen und einen guten Schluck Bier zu genießen. Das Wirtshaus spielt dabei eine wichtige Rolle, denn hier wird wahre Bierkultur gelebt“, ist Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener überzeugt. „Der Titel ‚Bierwirt des Jahres’ hat sich in der heimischen Gastronomie mittlerweile zu einer äußerst begehrten Trophäe entwickelt.

„Gelebte Bierkultur“ ausgezeichnet

Bierige Entdeckungsreise

Bierwirte der Bundesländer

Wirtshausführer Österreich

1492 wurde nicht nur Amerika entdeckt und die Stieglbrauerei zu Salzburg gegründet, sondern auch die Mauern des Hotel Hindenburg in der Pinzgauer Gemeinde Saalfelden errichtet, wo heute die „Völlerei“ zum Genießen einlädt. Nach mehreren Jahren in internationalen Topbetrieben u.a. in Shanghai und Stockholm entschieden sich die Pinzgauer Freunde Lukas Ziesel und Harald Salzmann, sich ihren Traum vom eigenen Restaurant zu erfüllen. Das moderne Wirtshaus mit Bar, Wintergarten und schönem Biergarten serviert neben aufgepeppten österreichischen Wirtshausklassikern das Salzburger Stiegl-Bier, aber auch aromatische Biercocktails mit selbstgemachten Sirupen von Barchef Harald Salzmann. Auf Anfrage werden exklusive Bier-Degustationen oder auch Menüs mit Bierbegleitung angeboten. In der Küche steht bei Lukas Ziesel Qualität und Regionalität an erster Stelle, was Stiegl zum perfekten Partner der „Völlerei“ in Saalfelden macht.Im Anschluss an die Verleihung in der Stiegl-Brauwelt in Salzburg lud die Brauerei wieder zum traditionellen Flying Dinner. Brauwelt-Küchenchef Matthias Mackner kreierte auch in diese Jahr wieder ein Bierdegustations-Menü: Als Vorspeise gab es ein Wildshuter-Gedeck, danach im lauwarmen Tomaten-Speck-Fond mariniertes Mostviertler Wagyu-Beef mit Holzkohlelauch, gefolgt von einer Essenz vom steirischen Steinpilz mit gebackenem Kalbs-Bries, einem Kürbis-Ingwer-Chili Sorbet und einem Wurzelfleisch von der Mondseer Reinanke. Zum Nachtisch wurden im Stiegl-Goldbräu gebackene Apfelradln mit Hollerblütenschaum gereicht. Die passende Bierbegleitung stellte Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl vor. Dabei durfte der Bier-Klassiker, das Stiegl-Goldbräu, wie auch das Pale Ale, das Stiegl-Columbus 1492, die Wildshuter Männerschokolade, das Stiegl-Paracelsus Bio-Zwickl und die Stiegl-Jahrgangsedition 2017, das Sonnenkönig IV-Double IPA, natürlich nicht fehlen.Als „Bierwirte des Jahres 2019“ wurden außerdem ausgezeichnet: Florian Kern und Tobias Stolle vom Restaurant „Ignaz Jahn“ (Wien), Christian Widgruber vom Hotel Restaurant Böck „Roter Hahn“ (Niederösterreich), Dietmar Jandrisits vom „Pura Vida Café – Restaurant am Golfplatz“ (Burgenland), Günther Pommer von „Pommers Schlosstaverne“ (Oberösterreich), Hannes Staggl vom „Hotel Hirschen“ (Tirol), Cornelia Wascher vom Wirtshaus Restaurant „ENGEL“ (Vorarlberg), Anna und Manuel Hofmarcher vom „DAS ANNA im Schlosskeller“ (Steiermark), Gerhard und Manuel Mostögl von Gasthof-Pension „B70“ (Kärnten) sowie Markus Göller vom Hotel „Das Alte Rathaus“ & Restaurant „Piazzetta“ (Südtirol).Bei der Bewertung der „Bierwirte des Jahres“ wird das Augenmerk vor allem auf die Zapf- und Glaskultur, das Service sowie das kulinarische Know-how rund ums Bier gelegt. Die unabhängigen Prüfer bewerteten auch, wie gut etwa das Speisenangebot zu den Bierspezialitäten passt sowie das Kriterium „Kochen mit Bier“.Essen und Trinken ist Genuss und Lebensfreude. Zelebriert wird das in mehr als 1.200 Wirtshäusern, Landgasthöfen, Stadtgasthäusern, Beisln und Hotelrestaurants – vorgestellt in der aktualisierten Ausgabe „Wirtshausführer 2019". Seit mittlerweile 20 Jahren geben Renate Wagner-Wittula und Klaus Egle Österreichs umfassendsten Lokalführer mit von Kulinarik-Redakteuren handverlesenen Tipps heraus. Der neue Schwerpunkt ist das Thema Schlafen. 95 Lokale sind heuer neu aufgenommen worden. Der beliebte Lokal-Guide gibt Auskunft, wo man Frühstück und Brunch und den beliebten Sonntagsbraten bekommt. Extra ausgewiesen werden Betriebe, die selbst gemachte Produkte sowie vegane, gluten- und laktosefreie Gerichte anbieten. 300 beste Weingüter schließen den Genusskreis von Essen. Trinken und Schlafen. Freunden des guten Essens und Trinkens steht der Wirtshausführer als Buch, als APP und in Form der Online-Plattform www.wirtshausfuehrer.at zur Verfügung.