Wachstum braucht Kredite

30.04.2018, 17:13 Uhr

Die Wirtschaft boomt - Projekte werden mit fremdem Geld finanziert

ZELL AM SEE. Das Highlight des Jahres 2017 für die Salzburger Sparkasse: Sie wurde vom Finanz-Marketing Verband zur "Besten Regionalbank Österreichs" mit "exzellenter Kundenorientierung" gekürt. Diese Zufriedenheit der Kunden habe auch zu "schönen" Wachstumsraten geführt, denn die Bank könne sich über eine positive Entwicklung bei den Wohnbaufinanzierungen freuen, berichtet Generaldirektor Christoph Paulweber.

Ausgezeichnete Betreuung

"Wir haben im Pinzgau im vergangenen Jahr 75 Millionen Euro an Neukrediten vergeben. Dies waren unter anderem 128 Investitionskredite für Firmen und 157 private Wohnkredite", informiert Peter Brugger, seit 2017 Leiter des Beratungszentrums für Firmenkunden in Zell am See. Man profitiere dabei von der guten Wirtschaftslage in der Region, das liege aber auch an der ausgezeichneten Beratung und Betreuung der Mitarbeiter. "Wir sind die Besten", so Filialleiterin Birgit Lechner. "Das traue ich mich zu behaupten, denn unsere Mitarbeiter sind top ausgebildet und wir bieten eine Beratung von A bis Z", fügt sie hinzu. Mehr als 60 Prozent der Mitarbeiter sind weiblich. Die Sparkasse ermöglicht Frauen, nach der Karenz in die gleiche Position wie vorher zurückzukommen. Selbst Führungspositionen können in Teilzeit ausgeübt werden. "Das macht betriebswirtschaftlich Sinn und ist ein erheblicher Anreiz für Mütter", so Paulweber.