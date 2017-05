"Wir glauben an unsere Kunden"

08.05.2017, 15:37 Uhr

Das stärkste Wachstum wird bei den Wohnbaukunden verzeichnet. "Wer ein Eigenheim baut, lässt sich auf eine langfristige Beziehung mit der Bank ein, und will auch optimale Bedingungen", so Filialdirektorin Martina Schadelbauer. "Wir sind eine regionale, vertrauenswürdige Bank, mit einem Eigenkapital von 14,6 Prozent. Bei uns sind Kunden gut aufgehoben und müssen sich keine Sorgen machen, ob es uns morgen noch gibt." Mitbewerber, die ihre Dienste nur online, ohne persönliches Service anbieten, seien zwar auf den ersten Blick kostengünstig, aber: "Wenn Sie in Indien gestrandet sind und Geld brauchen, sind Sie bestimmt froh, wenn Sie Ihren Kundenbetreuer der Sparkasse kontaktieren können", so Paulweber. "Die Beziehung zu unseren Kunden ist das Wichtigste, wir bieten maßgeschneiderte Beratung und investieren dafür viel Geld in die Ausbildung unserer Mitarbeiter", erläutert Schadelbauer.