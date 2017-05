Zell am See: Lehrlinge an den Scheren - Friseur-Event am 20. und 21. Mai

12.05.2017, 14:32 Uhr

Unter anderem am Programm: Der Bundeslehrlingswettbewerb 2017 und die Österreichische Staatsmeisterschaft der Friseure.

ZELL AM SEE. Am 20. und 21. Mai 2017 treffen sich junge Friseure beim Bundeslehrlingswettbewerb im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See zu einem spannenden Wettkampf. In diesem Rahmen finden auch die österreichische Staatsmeisterschaft der Friseure statt, welche die Qualifikation zur Ausscheidung der „euro skills 2018“ in Budapest darstellt und bei der die ausgelernten Friseure und Friseurinnen ihren jungen Kollegen zeigen können, wie es ganz besonders gut geht.

Lehrlinge aus jedem Bundesland stellen ihr Können unter Beweis und treten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Während am 20. Mai die offizielle Begrüßung von Landtagspräsidentin, Wirtschaftskammer-Präsident, Bgm.sowie Bundesinnungsmeisterinklusive Rahmenprogramm stattfindet, geht es am folgenden Tag ab 9.30 Uhr in die Wettkampfoffensive.Die Jungfriseure treten in den Kategorien „1. Lehrjahr Duett“, „2. Lehrjahr Damen“, „2. Lehrjahr Herren“, „3. Lehrjahr Damen“ und „3. Lehrjahr Herren“ gegeneinander an. Siegerehrung: 17.15 Uhr.Bei der österreichischen Staatsmeisterschaft der Friseure treten die ausgelernten Kollegen aus dem ganzen Bundesland gegeneinander an und geben ihr Bestes, um sich für die Ausscheidung der „euro skills 2018“ in Budapest zu qualifizieren. Alle Teilnehmer müssen in zwei Durchgängen gegeneinander antreten - einerseits bei der Brautfrisur am Live-Modell als auch beim Trend-Cut am Live-Modell Herren.Bei der Siegerehrung am 21. Mai werden dann nicht nur die besten Lehrlinge gekürt, sondern auch das Preisgeld für den besten Friseur Österreichs vergeben. Bis zu 750 Euro können mit dem richtigen Schnitt und der richtigen Frisur gewonnen werden. Auch für die Lehrlinge gibt es neben den Preisen den Ruhm und die Anerkennung ihrer Lehrmeister, die stolz auf den Erfolg ihrer Schützlinge sein dürfen.