Zell am See & Mittersill: Die verschiedenen Berufsfelder im Tauernklinikum

02.05.2018, 14:56 Uhr

Rund 900 Mitarbeiter

Als einer der größten Arbeitgeber im Pinzgau sichern die Tauernkliniken GmbH. mit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 370 systemisierten Betten nicht "nur" eine hervorragende Versorgung für die Bevölkerung und deren Urlaubsgäste, sondern bieten neben der hohen medizinischen Kompetenz auch vielseitige und attraktive Arbeitszeitmodelle. Viele Tauernklinikum-Mitarbeiter schätzen auch die hohe Lebensqualität inmitten der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern.

Kinderbetreuung

Die verschiedenen Tätigkeitsfelder

Seit dem Vorjahr steht am Tauernklinikum-Standort Zell am See auch eine auf individuelle Bedürfnisse angepasste Betriebstagesmutter zur Verfügung, um auch eine optimale Versorgung der Kinder von Teammitgliedern während deren Arbeitszeitszeit zu gewährleisten, worüber wir von den Bezirksblättern bereits ausführlicher berichtet haben (siehe Link am Ende des Beitrages).Nach abgeschlossenem Studium Einstieg als Arzt in Basisausbildung, danach Ausbildung von Ärzten für Allgemeinmedizin und Ausbildung zum Facharzt der verschiedenen Abteilungen - Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Traumatologie, Innere Medizin, Augenheilkunde, Gynäkologie, Anästhesie und Intensivmedizin, Radiologie, HNO und Urologie.Möglichkeit der Absolvierung der dreijährigen Ausbildung im gehobenen Dienst für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege in der Krankenpflegeschule Zell am See, danach Mitarbeit im Pflegebereich der verschiedenen auch fachübergreifenden Abteilungen, Intensivpflege.Biomedizinische Analytiker im Zentrallabor, Physiotherapeuten, Pfleger im Zentral-OP, Radiologietechnologie, Diätologie, Endoskopie, Krankenhaushygiene, Klinische Psychologie, Logopädie und Sehschule.Bereiche Personal und Recht, Personalverrechnung, Buchhaltung und Rechnungswesen mit Patientenadministration, Kostenrechnung und Controlling, Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Zentraleinkauf, Allgemeine Verwaltung, Medizinische Sekretariate, Portiere, Küche und Buffet, Lehrer der Krankenpflegeschule, EDV, Haus-, Elektro- und Medizintechnik, Krankenhauslogistik, Wäscherei und Reinigung.Ausgebildet werden Mitarbeiter in den Bereichen Allgemeine Verwaltung/Bürokauffrau/-mann, EDV, Technik und Küche.Aufgrund der Größe des Tauernklinikums stehen hausinterne Aufstiegschancen offen.