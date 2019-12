MIT VIDEO: "Der eigensüchtige Riese", ein Märchen von Oscar Wilde.

SALZBURG. Hören Sie in diesem Video die Geschichte des eigensüchtigen Riesen, von Oscar Wilde. "Der eigensüchtige Riese" – wie auch oftmals ins Deutsche übersetzt – ist ein Kunstmärchen von Oscar Wilde. Auf Englisch: "The Selfish Giant" (Der selbstsüchtige Riese) erschien 1888 in der Prosasammlung "Der glückliche Prinz und andere Märchen." (Quelle: Wikipedia, Online-Enzyklopädie)

Oscar Wilde war – wie eine Blitzrecherche auf der Online-Enzyklopädie Wikipedia, am 19. Dezember 2019, ergab – ein irischer Schriftsteller, der sich, nach Schulzeit und Studium in Dublin und Oxford, in London niederließ. Als Lyriker, Romanautor, Dramatiker und Kritiker entwickelte sich Wilde zu einem der bekanntesten und zugleich umstrittensten Schriftsteller im viktorianischen Großbritannien. Aus der Ehe mit Constance Lloyd gingen zwei Söhne hervor. Wegen homosexueller „Unzucht" – so heißt es auf Wikipedia – wurde er zu zwei Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit verurteilt, was seine Gesundheit ruinierte. Nach seiner Entlassung lebte Oscar Wilde verarmt in Paris, wo er im Alter von 46 Jahren starb. (Quelle: Wikipedia, Online-Enzyklopädie)

Autor:

Peter J. Wieland aus Lungau