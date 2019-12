Am 21. Dezember ist die erste der zwölf Rauhnächte und auch die Nacht der Wintersonnwende. Zusätzlich gibt es noch andere – teils kuriose – Bräuche in dieser Nacht.



Bis in die 1970er Jahre war diese Nacht auch die Thomasnacht, dann wurde der Thomastag von der römisch katholischen Kirche auf den 3. Juli verlegt. An diesem Tag wurden angeblich die Reliquien des Heiligen nach Edessa gebracht. Thomas war der zwölfte Apostel und wird gerne als der ungläubige Thomas bezeichnet. Er verlangte vom auferstandenen Jesus ihm seine Wunden zu zeigen, vorher wollte er nicht glauben, dass es sich um eben jenen handelt.

Bäume umarmen



Will man eine Ertragreiche Obsternte im kommenden Jahr sollte man in der Thomasnacht zum Baumumarmer werden und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mit noch mehligen Händen vom Backen geht es zu den Bäumen, diese bekommen eine liebevolle Umarmung und überstehen so hoffentlich die kalte Jahreszeit etwas besser.

Liebesorakel



Aus Oberösterreich kommt der Brauch des Bettstaffeltretens. Dabei treten unverheiratete Frauen gegen dreimal mit dem linken Fuß gegen den unteren Bettpfosten und hoffen auf einen Traum vom Zukünftigen.

„Bettstaffl i tritt di, heiliger Thomas i bitt‘ di, laß mir im Tram erschein‘ den Herzallerliabsten mein!“

Michael Greger vom Salzburger Landesinstitut für Volkskunde schickte uns folgende Informationen zu: Die Thomasnacht war eine Orakelnacht und hat weniger mit dem Weihnachtsfest zu tun, als mit dem Jahreswechsel. Dieser war nicht immer am 1. Jänner, war in früheren Jahrhunderten teilweise auch zu Weihnachten oder im Frühling, je nach Region anders. Die Zeit der Raunächte ist die „Zeit zwischen den Zeiten“, jene Tage um die sich der Mondkalender vom Sonnenkalender unterscheidet. Dies bedeutete, vor allem in der Vormoderne, also vor 100 Jahren und früher, für die große Zahl an ländlichen Dienstboten eine unsichere Zeit. Die jungen Dienstboten fragten sich mittels verschiedener Rituale, ob sie evtl. heiraten würden oder eben in der Thomasnacht, ob sie, die Dienstboten, am Dienstplatz bleiben konnten. Einer der Orakelbräuche war das „Hüatelheben“: Dabei wurden unter sieben oder neun Hüten verschiedene Gegenstände, die symbolisch für eine mögliche berufliche oder private Situationsveränderung standen, versteckt.

Ein Kamm = lausige Zeiten, Pech, Unglück;

eine Puppe = ein Kind;

ein Rosenkranz oder Ähnliches = geistlicher Stand;

ein Brief = Verlieben;

ein Schlüssel = Hauskauf oder Arrest,

ein Buch = Weisheit,

Diese waren von Ort zu Ort unterschiedlich. Manchmal wurde auch ein Symbol, z. B. eine Schere für den bevorstehenden Tod unter einen Hut getan. Dann musste einer hinaus und die Symbole wurden unter die Hüte getan. Dann durfte die Person herein und einen Hut heben, ein Symbol ziehen. Dann wieder raus und das dreimal: Sinn des Spieles: Wenn dreimal dasselbe Symbol, dass dann klarer Weise unter einen anderen Hut kam, gezogen wurde, so sollte sich dieses Symbol für die Person im neuen Jahr bewahrheiten. In vielen Orten, in der sich die Todesansage bewahrheitet hatte, wurde dieses Symbol künftig nicht mehr verwendet. Solche Spiele waren auch Unterhaltungen auf den Bauernhöfen der Vormoderne, in Zeiten vor dem Fernseher, vor den Handys, Tablets und Computern.

spread_love Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. Jetzt anmelden und mit «Gefällt mir» markieren × Gefällt 0 mal

Autor:

Anita Marchgraber aus Pongau