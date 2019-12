Heute feiern wir Stefani, doch was hat es eigentlich mit diesem Tag auf sich?



Der Heilige Stephanus soll der erste Märtyrer der christlichen Kirche gewesen sein. Er verbreitete trotz Verbot die Lehren Christi und wurde aufgrund dessen gesteinigt. Daher hat sich auch im Süddeutschen Raum der Brauch des "Stephanus steinigen" erhalten. Nach dem Kirchgang besuchen die Männer das Gasthaus und trinken mit einem Stein in der Tasche auf den heiligen Stephanus.

Rot ist das Gebot



Das Gedenken an den heiligen Stephanus begann wohl schon im vierten Jahrhundert und wird vor allem in Österreich und Süddeutschland gefeiert. Wie es dazu kam, dass Stefani an Weihnachten quasi drangehängt wurde ist unklar. Sicher ist jedoch, dass die Farbe des heutigen Tages rot ist um den heiligen Stefan und sein Martyrium zu ehren.

Autor:

Anita Marchgraber aus Pongau

