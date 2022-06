Es sollte eigentlich viel öfters "Danke" gesagt werden, finden wir. Für alle Dinge, für die man sich noch nicht bedankt hat oder auch einfach mal so. Hier findest du eine Übersicht unserer "Einfach Danke" Beiträge, die auch in den BezirksBlättern Pongau zu finden sind.

PONGAU. Uns erreichen immer mal wieder Mails, in denen sich Herr und Frau Pongauer bei bestimmten Personen, Firmen oder Gemeinschaften bedanken. Diese "Einfach Danke"-Beiträge sind dann nach Platz und Möglichkeit auch in unserer Printausgabe zu lesen. Damit nichts verloren geht, gibt es hier eine Übersicht über alle "Einfach Danke" Beiträge aus dem Pongau.

Einfach Danke

Auch im Jahr 2022 sagen unsere Leser "Danke".

Herzlicher Dank für die Pflege im Klinikum Schwarzach

Musikkapelle dankt Bad Hofgasteins Bürgermeistern

Gabi Mayr dankt den Lehrern ihres Kindes für deren aufopfernde Arbeit

Hier wird sich im Jahr 2021 bedankt.

Eine Einhorn-Christbaumkugel rettete Weihnachten

Herzliche Betreuung bei Geburt im Klinikum Schwarzach

Hermann Eder dankt den fürsorglichen Betreuern seiner Frau

Kindergarten Großarl bedankt sich bei der Bergrettung

Seniorin bedankt sich für Hilfe nach Sturz auf Straße

Hier gehts zu unseren "Einfach-Danke" Beiträgen im Jahr 2020.

Engagierte Schülerinnen spenden an Kinderhilfe

Charity Adventkonzert im Moar Gut

Unkomplizierte Hilfe bei Sport 2000 Juss

"Weil Skifahrn is des leiwandste..."

Pflege und Hilfe in den letzten Tagen

Dank an eine ganze Gemeinde

Zusammen einen tollen Fasching für die Kleinen veranstaltet

Senioren mit Blumen gegrüßt

Kindergartenkinder ertragen die Situation tapfer

Ostergrüße aus der ganzen Stadt für Senioren

Hilda Haunsberger ist das Wunder von Bad Gastein

4.500 Euro für Menschen in Not in der Region

Symbolische Blumen für eine unbekannte Retterin

3.000 Euro Spende für das Rote Kreuz im Ennspongau

Aufopfernde Pfleger & Pflegerinnen

Sonnentafel bedankt sich bei ihren freiwilligen Helfern

Auch im Jahr 2019 haben die Pongauer und Pongauerinnen Danke gesagt.

Hilfe nach Autounfall

Dank an alle Spender

Dein eigener "Dank" in den BezirksBlättern

Du möchtest dich auch bei jemandem bedanken? Dann sende uns doch eine Mail mit dem Betreff "Einfach Danke". Nach Platz und Möglichkeit erscheint dein "Dank" in unserer Printausgabe.

