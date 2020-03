Am Montag den 2. März 2020 wurde der schon traditionelle Bierzapfcup an der Tourismusschule Bad Hofgastein durchgeführt. Unter 40 SchülerInnen der 3. Jahrgänge der Höheren Lehranstalt für Tourismus wurden in einem packenden Finish die SchulsiegerInnen ermittelt. Dabei konnten sich den 1. Platz Sarah Sieberer, den 2. Platz Marlene Zillner und den 3. Platz Tobias Hörtnagl sichern.

Somit sind die drei Platzierten berechtigt am 27. März 2020 beim Landesfinale in Kaltenhausen teilzunehmen. Hier werden dann die 3 LandessiegerInnen ermittelt, die am Bundesfinale in Zipf, OÖ antreten dürfen.

FV Peter Donner