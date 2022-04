Im Rahmen von "BezirksBlätterBergauf" machten sich rund 25 Leute auf zur Südwienerhütte in Obertauern und genossen einen perfekten Ausflug bei wunderbaren Bedingungen.



OBERTAUERN. Die RegionalMedien Salzburg luden am 9. April im Rahmen von "BezirksBlätterBergauf" zur gemütlichen Skitour zur Südwienerhütte in Obertauern. Von der Gnadenalm brachen die Teilnehmer auf zur Hütte in den Radstädter Tauern. "Bis 8 Uhr saßen wir in der Südwiener-Hütte gemütlich zusammen und ließen den gemütlichen Ski-Tag ausklingen. Mario Siedler vom Tourismusverband Obertauern ließ es auf der Harmonika krachen und bei der Abfahrt erwartete uns feinster Pulverschnee", erklärte Hans-Peter Kreidl, Mitveranstalter von "BezirksBlätterBergauf".

Hans-Peter Kreidl und Mario Siedler stiegen gemeinsam auf.

Foto: Kreidl

hochgeladen von Peter Weiss

Wundervoller Ausflug



"Alles in allem war es ein wundervoller Tag in Obertauern – auch wenn wir zu Beginn kleinere Schwierigkeiten mit der Anfahrt hatten und sehr verteilt zum Aufstieg gekommen sind. Doch dann wurde die Hütte schon voll und 25 Leute kamen zusammen", schließt Kreidl ab.

