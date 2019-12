Landjugend auf Adventmission

Nach alt bewährter Tradition starteten Maria und Josef, der Wirt und viele Hirten zur Herbergsuche im Bischofshofener Gainfeld und verbreiteten die frohe Botschaft.

Die Mitglieder der Landjugend Bischofshofen haben sich wie jedes Jahr kurz vor der Adventzeit getroffen und ein Herbergsinger-Stück eingelernt. In ihren Rollen haben sich Maria, Josef, der Wirt und die Hirten an den Adventwochenenden auf die Suche nach einer Herberge gemacht. Besucht wurden Bauernhöfe und Mitglieder der Landjugend, genauso wie Adventmärkte in Bischofshofen.

Wir als Landjugend sind stolz, dass wir diesen Brauch schon über viele Jahre aufrechterhalten können. Nach der Aufführung des Hirtenspiels unter anderem mit dem allbekannten Lied „Wer klopfet an“ sitzen Jung und Alt an einem Tisch, schwelgen in Erinnerungen und tauschen sich über früher und heute aus – eine super Gelegenheit um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die man sonst nicht so oft trifft. Dadurch tragen wir zu einer guten Gemeinschaft in unserem Ort bei und das auch für einen guten Zweck.

Die Spenden der Gastgeber kommen hilfsbedürftigen Menschen in der Umgebung zugute.