ST. JOHANN (ae). Der Party-Winter ist spätestens seit der Silvesternacht eröffnet. Die Bars in der Tenne, dem Uk'os, der Almbar und im Butz&Stingl waren wieder ideale Lokalitäten, um mit viel Spaß und Feuerwerk ins Jahr 2020 zu rutschen. Bereits am Wochenende davor wurde die Winter-Partysaison im St. Johanner Alpendorf ausgerufen und das Partyvolk rollte prompt wieder an. Die Bezirksblätter drückten ausgefallene Requisiten für lustige Fotos in die Hand und wünschten "Guten Rutsch ins Jahr 2020".Rechzeitig vor dem Jahreswechsel hieß es bei Apres Ski und Co in Alpendorf wieder "Party frei".