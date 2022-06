Die dritte Klasse der Volksschule Schwarzach besuchte vor Kurzem die örtliche Firma Weissofner und bekam einen Einblick in den Berufsalltag des Unternehmens.



SCHWARZACH. Die dritte Klasse der Volksschule Schwarzach stattete der örtlichen Glas- und Metallbaufirma Weissofner einen Besuch ab und bekam einen ersten Einblick in das Handwerk. Schon zu Beginn durfte der Nachwuchs selbst Hand anlegen und mit einem Sandstrahl-Gerät entweder eine Katze oder ein Auto in einen Spiegel fräsen. "Die perfekte Erinnerung an den Ausflug", waren sich die Schüler einig. Danach ging es für den Nachwuchs weiter zum zweiten Standort des Betriebs, wo man weiter mit schwerem Gerät hantieren durfte.

Das könnte dich auch interessieren:



TSV St. Johann fordert die Nationalmannschaft aus Katar

Alice Zirnitzer krönt sich zur Staatsmeisterin im Speedklettern



Mehr News aus dem Pongau findest du>>>HIER<<<

Bleib immer informiert mit dem BezirksBlätter Newsletter!

>>>HIER<<<