Die zehnten Auflage der Spendenaktion in der Pizzeria Bella Grotta kommt heuer der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Kinderhilfe in Schwarzach zu Gute.

WERFEN. Mittlerweile schon zur Tradition geworden ist die jährliche Pizza-Spenden-Aktion in Werfen: Dzemsi Begzati – genannt wird er nur "Giovanni" – verschenkt drei Tage lang seine Pizzen in der Pizzeria Bella Grotta, heuer macht er dies bereits zum zehnten Mal. Die Gäste können dafür einen Wahlbetrag in die Spendenbox werfen. Das Geld kommt immer einem wohltätigen Zweck zu Gute, diesmal fließen die Spenden an die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Kinderhilfe Schwarzach.

Chefredakteurin Julia Hettegger ließ sich eine Gemüsepizza schmecken und warf anschließend Geld für die Kinderhilfe Schwarzach in die Spendenbox.

Essen und Gutes tun

Die Aktion startete am Freitag, 8. April, und läuft noch bis Sonntag, 10. April. Auch die MItarbeiter der RegionalMedien Salzburg sind jährliche Stammgäste, um die Pizzen zu genießen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Überhaupt kämen jedes Jahr viele Vereine, Firmen und Organisationen nach Werfen, um an der Aktion teilzunehmen und regionale Hilfsprojekte zu unterstützen. Im letzten Jahr wurde mit mehr als 13.000 Euro ein neuer Spendenrekord geknackt.

Alexandra Hager vom Tourismusverband Werfen ist auch jedes Jahr bei der Spendenaktion dabei.

