Pünktlich zum Saisonwechsel war es bei Modehaus Adelsberger wieder soweit über die aktuellen Trends der Herbstmode zu informieren. Die Intro in die neue Modekollektion für den Herbst und Winter 2020 kam wie gewohnt von Modeexperte Kai Jäckel. Diesmal allerdings in einem anderen Format.

ST. JOHANN-online (ae). Da es zurzeit gilt im Rahmen der Covid-Sicherheit größere Menschenansammlungen zu vermeiden, führte das Modehaus Adelsberger die neue Mode für den Herbst/Winter 2020 via Livestream im Internet vor. "Sie können sich diesmal entspannt auf ihrer Couch zu Hause, vielleicht bei einem Glas Sekt, zurücklehnen und sich von uns in die neuen Trends einführen lassen", so Bernhard Adelsberger vor der Liveübertragung aus seinem Modehaus.

Leder geht mit Strick

An Leder kommt man im Herbst/Winter 2020 nicht vorbei. Damen können gerne Leder aller Art von Kopf bis Fuß tragen. Bei den Herren geht dieser Trend primär über die Jacke. Gerne darf ER mit dem Lederstück den strengen Anzug aufbrechen und lässig machen. Mit Lederjacke und Stiefel zum Kleid macht SIE ebenso einen Stilauftritt, der in dieser Saison angesagt ist, wie mit sportifen Wintersneakers mit Hoody und Oversize-Jacke zum femininen Plisseerock. Wolle und Leder gehen in Kombi. Pullover treten in vielen Strickvariationen mit auffälligen Ärmelideen auf. Puffer-, Keulen- und Trompetenärmel machen die Strickoberteile der Damen zum Hingucker.

Kernige Herren

Modeschlagwort bei den Herren ist das Shirt-Jacket. Nicht Jacke und nicht Hemd ist es ein Zwischending, das als Jacke funktioniert. Bereits aus der letzten Saison bekannt ist das Overshirt , das in den neuen Kollektionen ebenso wie Karomuster und aufgesetzte Taschen noch stärker vertreten ist. Die aktuelle Cordhose trägt sich mit viel Elastizität sehr angenehm. In voluminösen Pufferjacken und Trucker-Jacken zeigt der Herr starke Schultern.

80 Plastikflaschen - 1 neue Klamotte

Nachhaltigkeit bekommt auch in der Mode immer mehr Bedeutung. Adelsberger rückte hier eine spanische Erfolgsmarke in ihr Rampenlicht. Ecoalf fischt die Rohstoffe für ihre Kollektion als Müll aus dem Meer. Leere PET-Flaschen und alte Fischernetze werden zur Ressource der Materialherstellung. Auf dem Etikett des Kleidungsstückes ist zu lesen, wieviele Plastikfsaschen zur Herstellung verwertet wurden. Die Schuhe und Jacken sind zwar "aus Plastik", fühlen sich aber keinesfalls so an. Mit Gore und Prima Technologien sind die hochwertigen Kleidungsstücke der Marke Ecoalf funktionell - wärmend, wasserdicht und atmungsaktiv - und haben das Merkmal "nachhaltig".

Jäckel-Tipps

Liebe Damen, der Experte rät euch, nehmt das Kleid mit in den Alltag und kombiniert es wöchentlich etwas winterlicher. Mal elegant, mal lässig, mal beides mit Stilbruch kombiniert. Auch ihr dürft euch "kernig" zeigen, aber vergesst nicht auf ein feminines Teil. Liebe Herren, macht das Over-Shirt und die Shirt-Jacke zu eurem Instrument, zeigt starke Schultern und brecht die Strenge des Anzuges mit etwas lässigem Leder.