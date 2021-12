Alle Jahre wieder begleiten sie uns durch die (vor)weihnachtliche Zeit. Aber Adventskranz und Christbaum können viel mehr als nur die Weihnachtstube schmücken. Wenn es sich um unbehandelte und naturbelassene Nadelträger handelt, kann man die duftenden Zweige auch wunderbar weiterverarbeiten.



Auch die Zweige des Adventskranzes kann man weiterverwenden.

Essbarer Christbaum?



"Kann man den Christbaum essen?" ist keine ungewöhnliche Frage. Denn solange die Bäume naturbelassen und unbehandelt sind kann man die Nadeln auf verschiedenste Weise weiterverarbeiten. Ob Tanne oder Fichte macht da keinen Unterschied, es handelt sich in hierbei in jedem Fall um einen "essbaren" Baum. Wenn der Christbaum nach den Heiligen 3 Königen wieder "abgeschmückt" wird, werden die Zweigerl von den Nadeln befreit, in den meisten Fällen sind sie schon trocken genug um direkt weiterverarbeitet werden. Ansonsten kann man sie noch ein paar Tage nachtrocknen lassen.

Bevor man die Fichten- und Tannennadeln weiterverarbeitet müssen sich getrocknet werden

Hochwertige Inhaltstoffe



Fichte und Tanne sind nicht nur ausgesprochen aromatisch und schmecken leicht zitronig, sondern haben einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Daher standen sie früher gerne in den kalten Wintermonaten am Speiseplan. Die jungen Fichtentriebe werden auch heute noch im Frühjahr für Hustensaft geerntet und sind als Hausmittel bekannt. Aber auch ältere Nadeln können verwendet werden: Ob als Badezusätze, Peeling, Zucker, Salz oder Öl - das Anwendungsgebiet ist vielseitig.

Grüne Badebomben lassen sich auch aus den Überbleibsel des Christbaumes zaubern

Tannen- und Fichtennadeln lassen sich zudem auch gut verräuchern. Dazu einfach ein paar zerstossene Gewürznelken und getrocknete Bio-Mandarinenschalen dazumischen und man hat eine (vor)weihnachtliche gemütliche Räuchermischung. Außerdem kann man aus den Nadeln Tee (bei Beschwerden der Atemwege) oder auch Oxymel machen.

Mischt man die getrockneten Nadeln mit Bio-Orangenschalen, Nelken und Zimt hat man eine gute Räuchermischung oder einen Weihnachtstee

Christbaumstamm - Bastelei



Auch aus dem Christbaumstamm kann man schöne Geschenke basteln. Einfach in Scheiben sägen und Girlanden, Geschenkanhänger oder Christbaumschmuck für das nächste Jahr basteln. Ganz besonders, wenn es sich um den "ersten gemeinsame" Christbaum handelt, oder zum aller ersten Mal mit Nachwuchs gefeiert wird. Mit der Aufschrift "Mein 1. Weihnachtsfest" verzieren und man hat ein tolles Geschenk für Omas, Opas, Tanten, Godi und eine schöne Erinnerung für sich selbst.

Wohltuendes Nadel-Salz 3 in 1

Bei Kratzen im Hals und laufender Nase können Tanne und Fichte ein wahre Wohltat sein. Ob für ein entspannendes Waldbad, ein duftendes Erkältungsbad, ein wärmendes Fußbad oder zum Inhalieren für den freien Atem, ein Nadelsalz ist schnell hergestellt und vielseitig einsetzbar. Die Nadeln enthalten viele ätherische Öle, wirken keimtötend und entzündungshemmend.

Ein Nadel-Salz ist vielseitig einsetzbar, ob als Fussbad, Erkältungsbad oder für "Atemfrei"-Inhalationen.

Das Rezept

Zutaten:

5 EL gutes Steinsalz

3 EL Tannen- oder Fichtennadeln

1 EL Bio-Olivenöl oder Ölauszug aus Nadeln

optional: 2 Tropfen ätherische Öl Fichte

1 sauberes Marmeladeglas

Wichtig: Für eine hygienische und saubere Arbeit bitte Arbeitsfläche und Arbeitsutensilien gut reinigen und desinfizieren.

So geht es:

Zuerst werden die Nadeln mit einer Küchenmaschine fein zerhackt.

Das Salz und die Nadeln gemeinsam mit dem Öl in einer Schüssel vermischen. Optional kann man noch zwei Tropfen ätherisches Öl hinzugeben.

Das fertige Salz kann man sofort verwenden oder auch in kleinen Gläsern lagern. Haltbarkeit in etwa 1 Jahr.

Um die Wirkung zu verstärken kann auch einen Ölauszug aus den Tannennadeln gemacht werden. Hierzu einfach in einem feuerfesten Glas 200ml Bio-Olivenöl in einem Wasserbad erwärmen, Nadeln hinzugeben und zwei bis vier Stunden auf mittlerer Hitze ziehen lassen. Abseihen und in ein sauberen Marmeladeglas abfüllen.

Tipp - Massageöl

Aus dem Ölauszug lässt sich auch ein feines Massageöl machen. Dazu einfach Zimtstange, Gewürznelken und Mandarinenschalen ins Glas hinzugeben und 4 Wochen an einem hellen Ort ziehen lassen. Abseihen. Fertig! Haltbarkeit: in etwa 1 Jahr.