2019 wühlten Mitarbeiter von "pulswerk" und FH-Analytik im Restmüll der Salzburger. Es ging darum herauszufinden, wieviel vermeidbarer Müll in diesem landet.



SALZBURG, PONGAU. Das Land Salzburg ließ im ersten Halbjahr 2019 den Restmüll des gesamten Bundeslandes analysieren. Dafür wurden Proben im Winter und Frühling entnommen, um den Stand außerhalb und in der touristischen Saison abdecken zu können. Ende 2019 erschienen die Ergebnisse der Analyse, dabei stechen die Ergebnisse für Lebensmittel- und Verpackungsabfälle besonders hervor. Insgesamt wurden in ganz Salzburg rund 6.960 Kilogramm (kg) Restmüll sortiert, das sind 319 Einzelproben, 28 davon kamen aus dem Pongau. Im Bezirk St. Johann spielt der Tourismus eine entscheidende Rolle bei den Zahlen, denn sie variieren stark zwischen Winter und Frühjahr.

Essen für den Müll



Fast ein Drittel (30 Prozent) der Abfälle besteht aus Lebensmittelabfällen, davon wären 16 Prozent vermeidbar. Das wären 27 kg pro Kopf, also hochgerechnet auf ein Jahr 14.900 Tonnen Lebensmittel, die nicht in den Müll müssten. "Geht man davon aus, dass pro Kopf und Jahr 750 Kilogramm Nahrungsmittel benötigt werden, könnten mit diesen vermeidbaren Lebensmittelabfällen im Restabfall etwas 20.000 Personen ein Jahr lang ernährt werden", zeigt Landeshauptmann Stellvertreter und Umweltreferent Heinrich Schellhorn auf. Die Prozentsätze variieren nur leicht in den einzelnen Bezirken und der Pongau gehört neben der Stadt Salzburg und dem Pinzgau zu den größten Verschwendern. Das sind nur die Mengen, die im Restmüll landen, wieviel genießbare Lebensmittel im Kompost oder Biomüll landen wurde nicht eruiert.

Müll kann man trennen



"Nicht nur, dass Verpackungsmüll und Plastikflaschen falsch im Restmüll entsorgt werden, nehmen sie dort auch noch Platz weg", kommt von Schellhorn. Im Pongau gilt das Sammelsystem 930, dabei dürfen alle Kunststoff- und Leichtverpackungen, wie PET-Flaschen, Folien, Verbundverpackungen inklusive Milchkartons und Kunstoffformteile sowie sämtliche Metallverpackungen wie Getränkedosen gemeinsam im "gelben Sack" entsorgt werden. Im Pongau besteht der Restmüll zu mehr als zehn Prozent aus Müll, der in den gelben Sack dürfte. Darüber hinaus sind sieben Prozent an Altpapier bzw. -karton und fast vier Prozent an Altglas im Restmüll zu finden. Generell lässt sich sagen, dass in ganz Salzburg 56 Prozent des Restmülls vermeidbar wären. Die Mitarbeiter der Analyse, die den Müll trennten, fanden auch Batterien in den Proben. Zwar wirkt der prozentuale Anteil mit 0,4 Prozent gering, doch in konkreten Mengen seien das an die 70 Tonnen. Schon eine einzelne Batterie könne einen Brand auslösen.

Mengeneffekt



Bei der Analyse wurde dokumentiert, ob die Proben von Mehrfamilienhäusern, Einfamilienhäusern oder Betrieben kommen. Es zeigte sich klar, dass in Einfamilienhäusern weniger recycelbares Material und weniger Lebensmittelabfälle im Restmüll landen als in Mehrfamilienhäusern. In Prozenten ausgedrückt heißt das für ganz Salzburg 4,7 Prozentpunkte weniger an vermeidbaren Lebensmittelabfällen und 5,8 Prozentpunkte weniger an Verpackungen.