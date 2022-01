Mit dem MeinBezirk-Newsletter gibt es regelmäßig tolle Gewinnspiele und Gutschein-Aktionen exklusiv für Abonnenten. Dieses Mal verlost MeinBezirk.at 3x2 "VIP-Skigutscheine" im Snow Space Salzburg: Early Bird-Skifahren ab 7.30 Uhr inklusive reserviertem Parkplatz im Parkhaus und Ski-Tagestickets, gültig für die Wintersaison 2021/22.



SALZBURG (tres). Frisch präparierte Pisten, menschenleere Hänge und ein herzhaftes Hüttenfrühstück am Berg inklusive faszinierendem Panorama klingen zu schön um wahr zu sein? Sind sie aber nicht - denn das gibt es im Snow Space Salzburg.

Eigentlich beginnt der Skitag im Snow Space Salzburg erst um 8.30 Uhr, aber du kannst mit deinem "Early Bird-Ticket" bereits eine Stunde vor allen anderen auf der Piste sein!

Du willst Early Bird-Skikarten haben? So geht's!

Deine Gutscheine warten schon auf dich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gutscheine sind nicht in bar ablösbar. Bitte beachten: In der heurigen Wintersaison ist zum Skifahren ein 2G-Nachweis erforderlich!

So geht's: Abonniere jetzt den MeinBezirk.at Mail-Newsletter der RegionalMedien Salzburg (mindestens 1 Bezirk im Bundesland Salzburg deiner Wahl) und nimm an unserem Gewinnspiel teil. Unter allen Newsletter-Abonnenten im Bundesland Salzburg werden die glücklichen Gewinner gezogen (Ziehung/Zufallslos) und schriftlich verständigt.

Du bist bereits MeinBezirk-Newsletter-Abonnent? Dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil!

--> HIER geht's zur Newsletter-Anmeldung für Salzburg

Hinweise zum Gewinnspiel

Teilnahmebedingung ist das zur Verlosung aufrechte Abonnement eines MeinBezirk-Newsletters mindestens eines Bezirks im Bundesland Salzburg --> HIER geht's zur Newsletter-Registrierung.

Gewinner werden auf die bei der Anmeldung zum MeinBezirk.at-Newsletter bekannt gegebenen E-Mail-Adresse vom Gewinn verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 16. Jänner 2022 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Gewinnübergabe erfolgt in Abstimmung mit Snow Space Salzburg, der Gewinn kann nach Terminabstimmung mit Snow Space Salzburg in der Wintersaison 2022 eingelöst werden.

Wenn du schon den meinbezirk.at-Newsletter (Salzburg) abonniert hast, nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Willst du nicht am Gewinnspiel teilnehmen, dann kannst du der Teilnahme an der Verlosung widersprechen, indem du ein eMail mit "NEIN - Early Bird" per eMail HIERHIN schickst. Hier geht’s zu den Datenschutzinfos der Verlosung.

---------------------------

