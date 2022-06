In St. Veit im Pongau kam es am Donnerstagnachmittag (23. Juni 2022) zu einem Arbeitsunfall bei einem Mast der 380kV Leitung. Ein Arbeiter drehte versehentlich die Schraubenverbindung auf statt zu, diese löste sich und er fiel rund vier Meter zu Boden. Der Schwerverletzte wurde ins Unfallklinikum nach Salzburg geflogen.



SANKT VEIT. Am Nachmittag des 23. Juni 2022 ereignete sich im Gemeindegebiet von St. Veit im Pongau ein Arbeitsunfall auf einem Strommast der 380kV-Leitung. Ein 35-jähriger Italiener war damit beschäftigt, die zuvor montierten Schrauben einer Querstrebe mittels Elektroschrauber festzuziehen. Anstelle die Schraubverbindung zuzuschrauben hat der Mitarbeiter versehentlich die Schraubverbindung aufgeschraubt und damit gelöst.

Schwer verletzt nach 4 Meter-Sturz



In weiterer Folge fiel der Mann mit dem Elektroschrauber in der Hand etwa vier Meter zu Boden. Ein Hubschrauber samt Notarzt kam zum Unfallort und führte vor Ort medizinische Maßnahmen durch. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum Salzburg gebracht. Die Verletzungen des Verunfallten sind schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Darüber informiertere die Landespolizeidirektion Salzburg.