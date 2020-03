DJ Ötzi nicht nur seine Gipfeltour befindet sich derzeit auf einem absoluten Höhepunkt – auch der Sänger selbst hat sich in luftige Höhe in das Skigebiet der Schloßalm in Gastein begeben. Auf 2.050 Metern war „back to the roots“ wie es das Thema seiner Gipfeltour ist. Dort wo sich sonst Skifahrer genussvoll über die Pisten bewegen, feierten rund 3.000 Besucher zu den größten Hits des Stars. „Ein sehr authentischer und publikumsnaher Star“ wie es ein Fan auf dem Punkt brachte.

Der Tourismusverband Bad Hofgastein und die Bergbahnen überreichten Gerry Friedle (DJ Ötzi) vor dem Konzert einen schönen Geschenkskorb mit Gasteiner Spezialitäten.