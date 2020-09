Seitlich gegen ein anderes Fahrzeug geprallt und dann über eine Böschung abgeschlittert ist der Pkw einer Rumänin auf der Tauernautobahn.

FLACHAU (aho). Verletzt wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von Flachau. Eine 36-jährige Lenkerin aus Rumänien dürfte laut Angaben der Polizei beim Fahrstreifenwechsel gegen den Pkw einer 40-jährigen Flachgauerin geprallt sein. Die Salzburgerin wurde mit ihrem Pkw gegen die Mittelleitschiene gedrückt, konnte das Fahrzeug aber dann noch am Pannenstreifen abstellen. Das Auto der Rumänin hingegen kam rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über eine Böschung ab und blieb in der Wiese am Dach liegen. Sie und ihre drei Mitfahrer (23, 25 und 27 Jahre alt) wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Klinikum schwarzach gebracht.

Großer Sachschaden an Fahrzeugen



Beide Unfall-Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehren aus Flachau und Eben übernahmen die Aufräum- und Bergearbeiten, während der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.