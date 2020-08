Am kommenden Wochenende 29. und 30. August ist wieder mit erhöhtem Reiseverkehr zu rechnen. In Vorbereitung darauf werden die Abfahrtssperren bei Autobahnabfahrten verstärkt kontrolliert, in Pfarrwerfen dürfen sogar nur Einsatzfahrzeuge durch.



PONGAU, TENNENGAU. In Abstimmung mit Polizei, ASFINAG und den Bezirksverwaltungsbehörden hat das Land Salzburg beschlossen sich verstärkt auf den Rückreiseverkehr Richtung Norden vorzubereiten. Ergebnis ist eine verschärfte Kontrolle der Abfahrtssperren. Um "Stau-Umfahrer" zu vermeiden legt das Land Salzburg probeweise für Samstag 29. und Sonntag 30. August ein neues Verkehrs-Entlastungs-Konzept für Gemeinden entlang der Tauernautobahn vor.

„Wir bessern im Sinne der Anrainerinnen und Anrainer bei den Kontrollen der gesetzten Maßnahmen nach und legen ein konkretes Kontrollkonzept vor." – Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.

Rückreisende im Blick



In Richtung Norden werden alle Autobahn-Abfahrten zwischen Eben und Hallein verschärft überwacht. Der private Sicherheitsdienst soll mit fünf Streifen im Einsatz sein. Die restlichen Kontroll-Notwendigkeiten sollen von der Polizei abgedeckt werden. Das letzte August-Wochenende 2020 wird damit der bis dato größte Einsatz von Polizei-Streifen und privaten Sicherheitskräften sein. „Ich habe der Verkehrspolizei konkrete Kontrollaufträge erteilt. Ziel muss sein, die Urlauber auf der Autobahn zu halten", kündigt Schnöll an.

Pfarrwerfen nur für Einsatzkräfte



Die Autobahn-Abfahrt Pfarrwerfen in Richtung Norden wird von kommendem Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, nur für Einsatzkräfte passierbar sein. Eventueller Zielverkehr muss über die Anschluss-Stellen Knoten Pongau oder Paß Lueg ausweichen. „Nachdem die Polizei eine Kontrolle in Pfarrwerfen aus Sicherheitsgründen für nicht durchführbar erachtet, wird die Abfahrt für einen begrenzten Zeitraum nur für Einsatzkräfte passierbar sein. Wir kommen diesem Wunsch – auch nach Hilferufen aus der Region vom vergangenen Wochenende – nun testweise nach“, erläutert Schnöll.