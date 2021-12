Bad Gastein investiert in sein Langlauf-Eldorado

Um die Qualität im Langlaufbereich in Bad Gastein weiter zu steigern, investierte der Kur- und Tourismusverband Bad Gastein in den vergangenen zwei Jahren in die Loipenqualität und zusätzliche Angebote.

BAD GASTEIN. Für die Loipenpräparierung in Sportgastein wurde heuer ein neues Loipenspurgerät für rund 200.000 Euro angeschafft. Um die Qualität im Langlaufbereich in Bad Gastein weiter zu steigern, investierte der Kur- und Das Gerät, am neuesten Stand der Technik, ermöglicht dem Team rund um den Geschäftsführer der Gasteiner Alpenstraße GmbH, Herbert Altenhuber, ein perfektes Spuren der Loipen. „Dieses Fahrzeug stößt durch die neueste Technik wesentlich weniger Abgase aus und fährt erheblich leiser, was hier in der Randzone des Nationalpark Hohe Tauern nicht unwesentlich ist“, erklärt Altenhuber: „Dabei sind die extremen Witterungsbedingungen im Hochtal nicht immer leicht zu bewältigen.“

Entwicklung fortsetzen

Durch die Höhenlage und die herrliche Natur bietet die Loipe in Sportgastein allen Sportbegeisterten ein besonderes Langlauferlebnis von November bis Mai. Lisa Loferer, Geschäftsführerin des Kur- und Tourismusverband Bad Gastein freut sich über die zusätzlichen Angebote: „Unser umfangreiches Langlauf-angebot weiterzuentwickeln und qualitativ hochwertiger zu gestalten ist uns ein großes Anliegen. Speziell mit der Höhenloipe in Sportgastein haben wir ein einzigartiges Angebot, das sowohl für Hobby- als auch für Spitzensportler äußerst interessant ist. Die Weiterentwicklung wollen wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Attraktive, internationale Events und weitere Verbesserungen der Infrastruktur sollen Langlauf zu einem wichtigen Standbein im Wintertourismus machen.“

2G-Regel auf den Loipen

Loferer weist auf die Covid-Verordnung hin: „Bitte um Beachtung, dass auf den gebührenpflichtigen Loipen in Sportgastein die 2G-Regel (geimpft oder genesen) gilt. Bei der Loipenbenutzung muss stets ein, den gesetzlichen Vorgaben entsprechender, gültiger 2G-Nachweis mitgeführt werden.“