Mit ihrer Idee für ein blühendes Puzzle, dem "Samuzzle", schaffte es der zweite Jahrgang der Handelsakademie St. Johann ins Finale von Jugend Innovativ 2020.



ST. JOHANN. "Samuzzle" ist ein neuartiges Puzzle, das aus Teilen besteht, die mit Samen versetzt bzw. mit Moos-Milch besprüht werden. Das Puzzle wird zusammengesetzt, aufgehängt und bewässert. Nach einiger Zeit bildet sich dann ein „Pflanzenbild“, das außerdem noch zur Luftqualität und Dekoration beiträgt. Dieses dekorative und nachhaltige Produkt reichte die 2B HAK aus St. Johann bei Österreichs größtem Schulwettbewerb "Jugend Innovativ" ein und schaffte es damit sogar unter die letzten Fünf in der Kategorie "young entrepreneurs".

Samuzzle im Finale



Über 1.400 Jugendliche haben sich in diesem Schuljahr mit insgesamt 420 kreativen Projekten beteiligt. Zum zweiten Mal hat es die HAK St. Johann in Folge geschafft, bis ins Finale vorzudringen. Waren es im Vorjahr feste Haarshampoos und Seifenschalen aus Speckstein, die in der Kategorie „sustainability“ den 3. Platz bundesweit erreichten, so schafften es die Jugendlichen der 2B HAK heuer in der Kategorie „young entrepreneurs“ mit ihren "Samuzzles" ins Finale. Der gesamte Jahrgang arbeitet das Businessmodell aus. Die Idee ist, Samen nach einem genau durchdachten Muster in Puzzlesteinen zu platzieren. Erst wird das Puzzle Stück für Stück zusammengesetzt, dann gegossen, und wenn Blumen, Rotkohl oder Kresse sich dann in voller Blüte entfaltet haben, zeichnen sie wie von Zauberhand ein Bild. Vielleicht schafft es diese tolle Idee eines Tages auf den Markt zu kommen.