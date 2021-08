Nach einem coronabedingtem Jahr Pause ist in St. Johann wieder das Kinofieber ausgebrochen. Die Werbegemeinschaft JOregional veranstaltet diesen Sommer drei Sommerkinos unter Sternen. Der erste Film wurde vergangene Woche bereits unter großer Teilnahme gezeigt.

ST. JOHANN. Essen, Trinken und Kinogenuss der besonderen Art ist das Motto der JOregional Somerkinoreihe in der Bezirkshauptstadt. Das erste Kinospektakel ging bereits vergangene Woche im Schifferpark mit dem Film „La Vie en Rose“ und gastronomischer Begleitung vom Genuss Specht Günther Felber über die Bühne. Zu den Klängen von Edith Piaf wurden gefüllte Baguettes, Coq au Vin und Mousse au Chocolat gereicht. Die KinobesucherInnen hatten entsprechendes Glück, war es doch der einzige Abend der Woche ohne Regen.

Nächster Halt Brückenwirt

Die kulinarische Kinoreise geht am 12. August beim Brückenwirt im Untermarkt mit Louis de Funès „Brust oder Keule“ weiter. Zu der klassischen Französischen Komödie wird, wie kann es anders sein, unter anderem Backhendl serviert. Also Brust oder Keule.

In der köstlich komischen Komödie aus dem Jahr 1976 geht es um den exzentrischen Gastrokritiker Charles Duchemin und seine Erlebnisse rund um Gastronomie und Lebensmittelindustrie. Dieses Spannungsfeld hast sich in den vergangenen fast 50 Jahren leider zu oft bewahrheitet. Wer nicht nur einen Kinosessel, sondern gleich einen Tisch reservieren möchte, kann das gerne direkt beim Brückenwirt unter 06412 4259 tun.

Auf in die Schweiz

Der dritte Kinoabend findet zum Monatsende am 26. August wieder im Schifferpark statt. Dabei zaubern „Die Herbstzeitlosen“ mit der grandiosen Annemarie Düringer so manches Lächeln ins Gesicht. Denn was passiert, wenn vier reifere Damen in einem kleinen Schweizer Bergdorf einen Dessousladen eröffnen? Mit dabei ist wieder der Genussspecht Günther Felber, der diesmal Schweizer Rezepte zum Besten geben wird.

Freier Eintritt

Der Eintritt zu den JOregional Kinoveranstaltungen ist wie immer Frei. „In St. Johann ist durch die Zusammenarbeit von JOregional, Stadtgemeinde und Kulturplattform 2019 ein grandioses System für Sommerkinos entstanden. Durch die Unterstützung der Stadtgemeinde konnten wir die gesamte Kinoanlage selbst anschaffen. Dadurch müssen wir diese nicht jedes Mal ausborgen und es entstehen keine laufenden Kosten dafür. So ist es auch nicht notwendig, für unsere Kinos unter Sternen Eintritt zu verlangen. Die Filmauswahl ist gemeinsam mit der Kulturplattform erfolgt. An dieser Stelle sei allen Teilnehmenden und UnterstützerInnen nochmals herzlichst gedankt“, sagt Klaus Horvat-Unterdorfer, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft JOregional, der selbst ein begeisterter Cineast ist. „Durch das Investment der Stadt in die Beschirmung des Platzes vor dem Pavillon ist eine tolle Lösung für viele Veranstaltungen geschaffen worden. Sollte doch einmal das eine oder andere Tröpfchen vom Himmel fallen, ist das bei uns dann kein Problem.“

Besonders wichtig ist bei den Kinoveranstaltungen diesen Sommer, dass die notwendigen 3G-Regelungen eingehalten und auch kontrolliert werden.