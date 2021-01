Skispringer Stefan Rainer tankte bei seinem ersten Weltcup-Hauptbewerb viel Kraft für seine Ziele.

BISCHOFSHOFEN, GOLDEGG. Der Goldegger Skispringer Stefan Rainer qualifizierte sich beim Tournee-Finale in Bischofshofen erstmals für den Wettkampf. Die Weltcup-Erfahrung beflügelt den 21-jährigen B-Kader-Athleten bei seinen Saisonzielen, wie er den Bezirksblättern im Interview verriet.

Herzliche Gratulation zur ersten Teilnahme an einem Hauptbewerb der Vierschanzentournee. Wie waren deine ersten Wettkampf-Erfahrungen im Weltcup?

STEFAN RAINER: Es war natürlich total cool, leider aber nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft hätte. Im Unterschied zum Conti-Cup wird mit zwei Luken weniger Anlauf gesprungen, das ist deutlich schwieriger, aber man darf sich davon nicht verunsichern lassen. Ich bin trotzdem recht zufrieden.

Stefan Rainer führt die Gesamtwertung im Continental-Cup an.

Foto: ÖSV

hochgeladen von Alexander Holzmann

Daheim ohne Zuschauer springen zu müssen, ist bestimmt doppelt bitter?

STEFAN RAINER: Ja, das ist extrem schade. Die Zuschauer machen auch den Weltcup im Vergleich zum Continental-Cup so besonders, weil man die Stimmung im Publikum aufsaugen kann. Heuer ist das leider allgemein ein Problem, aber ich bin dankbar, dass wir in dieser Zeit überhaupt springen dürfen.

Foto: BB Pongau

hochgeladen von Alexander Holzmann

Du musstest gegen den Grand-Slam-Sieger von 2019, Ryoyu Kobayashi, antreten – keine leichte Aufgabe. Mit welchen Erwartungen bist du in dieses KO-Duell gegangen?

STEFAN RAINER: Die Dichte im Weltcup ist so groß und der Anlauf ist total am Limit, da können auch die Topstars mal patzen, wie man in Innsbruck schon gesehen hat. Ich hab mir gedacht, wenn ich einen guten Sprung erwische und mein Gegner einen schwächeren, kann es sich ausgehen, ansonsten hofft man auf die Lucky-Loser-Wertung. Leider hat es für einen zweiten Durchgang nicht gereicht, aber es war cool gegen ein Idol im direkten Duell zu springen. Ryoyu Kobayashi ist ein feiner Typ und er hat mir vorm Duell am Start auch alles Gute gewünscht.

Hat die Weltcup-Luft, die du schnuppern durftest, für zusätzliche Motivation gesorgt?

STEFAN RAINER: Auf jeden Fall. Da weiß man dann, was es noch zu tun gibt, denn da will man ja hin. Es ist gut zu sehen, wo man steht, um den Fokus auch im Training entsprechend richten zu können.

In Bischofshofen absolvierte Stefan Rainer sein erstes KO-Duell bei einem Weltcupspringen.

Foto: Gerald Zangerl

hochgeladen von Alexander Holzmann

Auf welche Wettkämpfe und Ziele für die verbleibende Saison bereitest du dich als Führender im Continental-Cup jetzt vor?

STEFAN RAINER: Jetzt steht der Conti-Cup in Innsbruck an, hier will ich wieder die Lockerheit finden. Als aktuell Führender möchte ich in dieser Saison auf jeden Fall unter den besten drei der Gesamtwertung bleiben. Wenn man im Weltcup springt, versäumt man natürlich die Conti-Cup-Bewerbe und lässt auch wichtige Punkte liegen. Dennoch ist es mein Ziel, über den Conti-Cup einen Startplatz für den Weltcup zu erspringen.

