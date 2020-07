Freilichterlebnis 7 Mühlen - für die ganze Familie

Familienausflug mit Lehrpfad zu den 7 Mühlen

Das Wahrzeichen von Pfarrwerfen sind die denkmalgeschützten "7 Mühlen" am Mühlbachl, welche am Abhang des Aberges direkt in Pfarrwerfen stehen. Vom 18. Mai bis Ende Oktober können die sieben Mühlen täglich von 8 bis 19 Uhr besichtigt werden. Bei einem Spaziergang durch den Erlebnisrundweg erfahren Sie wissenswertes über die heimischen Getreidesorten, über den Getreideanbau in unserer Region, die Verarbeitung und vieles mehr.

Zu entdecken gibt es außerdem noch:

Wasserspielplatz mit Wasserspirale und Kurbelbetrieb

Getreidelehrpfad

Mühlenrallye für Kinder

Mahlvorführungen finden von Anfang Juni bis Ende September jeden Freitag von 15:00 bis 17:00 Uhr statt