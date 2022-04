Bei einem Lawinen-Abgang am Birgkar in Mühlbach wurden fünf Personen verschüttet. Der Bergrettung gelang es in einem langen und komplizierten Einsatz alle Personen zu bergen.



MÜHLBACH. Am 10. April um 10.36 Uhr wurde die Bergrettung im Pongau alarmiert. Eine Lawine hatte sich am Birgkar in Mühlbach am Hochkönig auf etwa 1.800 Höhenmetern südseitig spontan gelöst. Fünf Skitouren-Geher befanden sich zum Zeitpunkt im Gebiet. Alle fünf wurden von der Lawine erfasst beziehungsweise teilverschüttet.

„Zuerst war die Situation sehr unklar. Ein Tourengeher galt als vermisst", schilderte Wolfgang Haggenmüller, Einsatzleiter der Bergrettung Mühlbach.

Foto: Bergrettung

hochgeladen von Peter Weiss

Schwierige Bedingungen



Die Bergrettungs-Ortsstellen Mühlbach, Dienten und Bischofshofen machten sich bei schwierigen Bedingungen – starkes Schneetreiben mit schlechten Sichtverhältnissen – sofort auf zur Unfallstelle. Drei Hubschrauberteams sollten zur Unterstützung anrücken, konnten aber aufgrund der Wetterverhältnisse nicht zur Unfallstelle gelangen. Mitglieder der Bergrettung und drei Hundeführer wurden daher in die Nähe des Unglücksortes geflogen und stiegen zu Fuß auf.

„Die fünf Verschütteten konnten sich selbst beziehungsweise gegenseitig aus dem Schnee befreien“, erklärt Haggenmüller.

Die Lawine löste sich am Birgkar in Mühlbach.

Foto: Bergrettung

hochgeladen von Peter Weiss

Ein weiterer Vermisster



Gegenüber den Einsatzkräften gab man aber an noch eine weitere verschüttete Person an – dieser fuhr aber ins Tal und daher konnte erst später Entwarnung für die Einsatzkräfte gegeben werden. Aufgrund der herrschenden Wetterlage konnten die Verletzten nicht sofort vom Hubschrauber geborgen werden – und die Alpinpolizei entschied, dass das Gelände auch für die Bergung durch Einsatzkräfte der Bergrettung zu gefährlich war. Daher mussten die Verletzten teilweise selbst noch ein Stück abfahren und absteigen.

Foto: Bergrettung

hochgeladen von Peter Weiss

Team nutzte kurze Wetterbesserung



Schließlich gelang es einem Hubschrauberteam, eine kurze Wetterbesserung zu nützen und den letzten Verletzten aus dem lawinengefährlichen Gelände zu bergen. Er wurde ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Die fünf Verschütteten stammen aus dem Pongau, aus dem Tennengau, aus Salzburg und aus Wien und sind im Alter zwischen 50 und 67 Jahren.

Das könnte dich auch interessieren:



Drogen- und Alko-Lenker bei Kontrollen erwischt

125.598 Euro für Katastrophenschäden gespendet

Mehr News aus dem Pongau findest du >>>HIER<<<

Bleib immer informiert mit dem BezirksBlätter Newsletter!

>>>HIER<<<