Irgendwo auf der Welt hat heute bestimmt jemand Geburtstag. Vielleicht ja du oder einer deiner Liebsten? Uns interessiert heute, was du deinen Liebsten schenkst.

PONGAU. Man sagt ja immer, dass irgendwo auf der Welt bestimmt jemand Geburtstag hat und man sich doch noch ein Stückchen Kuchen gönnen kann. Vielleicht hast ja auch du heute Geburtstag, in diesem Fall wünschen wir dir natürlich alles Gute! Uns interessiert heute, was du deinen Liebsten denn immer so zum Geburtstag schenkst. Stimme ab und lass es uns wissen.

Was schenkst du zum Geburtstag?

Deine Meinung ist uns wichtig! Mehr Abstimmungen, auch aus anderen Bezirken findest du HIER. Hier kannst du über die verschiedensten Themen abstimmen, wir wollen wissen, was du denkst, also nimm gleich an unseren Abstimmungen teil!

Wirf doch auch gleich einen Blick auf die tollen Schnappschüsse unserer Regionauten oder in unseren Veranstaltungskalender, blättere durch unsere ePaper durch oder abonniere den E-Mail-Newsletter, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.