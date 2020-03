Kurz vor Start des Helene Fischer Live-Konzert herrscht im Gasteinertal Zuversicht: „Gastein ist bereit für das Spektakel und will sich bestmöglich präsentieren. Speziell das Zentrum in Bad Hofgastein soll dank der „Fanmeile“ bei den vielen Besuchern in Erinnerung bleiben“, erklärt Gery Wenger Stellvertretener Tourismusverband Geschäftsführer Bad Hofgastein.

GASTEIN (rok). Wir sind bereit für Helene Fischer, zeigt sich der Touristiker überzeugt, obwohl uns das Thema Corona absolut bewusst ist.

Die Helene Fischer Fanmeile ist detailliert geplant

Das Konzept für die Fanmeile ist bis ins kleinste Detail erarbeitet, nichts dem Zufall überlassen. Drucksorten mit dem Lageplan sowie Shuttleangebot, Parkmöglichkeiten und einem genauen Zeitablauf vorbereitet: „Alle Plätze sind fußläufig schnell erreichbar und nahe am Haupt-Konzertgelände. Die Gäste können zu den verschiedenen Veranstaltungsplätzen am Hamplplatz, Wilfling Platz, Kaiser-Franz-Platz und Kendlgut hin und her spazieren“, schildert der Stellv. TVB-Chef. Von Donnerstag Mittag bis Sonntag früh verwandeln sich diese Plätze täglich bis vier Uhr früh zur Helene Fischer „Fanmeile“ die hier eigenständig von vielen Einheimischen Betrieben organisiert wird und zur Visitenkarte der Region werden soll. Dafür wird das Kurortegesetz außer Kraft gesetzt. d.h. die Sperrstunde wird von 22.00 Uhr auf vier Uhr früh verlängert. Wir organisieren eine Veranstaltungsgenehmigung für den gesamten Ort und die einzelnen Plätze mit den Betreibern das große Drumherum der Fanmeile: Securitys, Toiletten, Müllentsorgung, Musik- und Lichtkonzept mit einheitlichem Erscheinungsbild.