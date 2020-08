Bezirksblätter Online TV: Geht man nach Grillparzer klingt zumindest der Name der Ribisel süß. Die süß-sauren Beeren sind nicht jedermanns Geschmack doch verarbeitet zu Saft oder Kuchen, sind sie ein beliebter Hochgenuss. Einzig das Putzen der Beeren ist nicht immer nett.



SALZBURG. Die rote Johannisbeere wurde im Deutschen nach dem ersten Tag ihrer Saison benannt, der Tag des heiligen Johannes, doch in Österreich und im Süddeutschen Raum hält man sich an eine Abwandlung des lateinischen Namen "Ribes ruburum" und macht daraus die Ribisel. Wir zeigen heute wie man die "sauren Früchten" mit einer Kuchengabel schnell und einfach von ihrem Stiel befreit.

Die Ribisel ist ein heimisches Superfood – so wie fast alle Beeren – und hat bei einem niedrigen Energiegehalt, gleichzeitig viele Vitamine und Mineralstoffe, wie Vitamin C, Kalium, Kalzium und Eisen. Darüberhinaus soll sie antioxidative Eigenschaften haben und das enthaltene lösliche Pektin wirkt verdauungsfördernd und cholesterinsenkend.

Ribiselschnitten (aus dem St. Johanner Kochbüchl)

Zutaten für den Boden:

25 dag Mehl

1 TL Backpulver

10 dag Zucker

13 dag Butter

2 Dotter

Zutaten für die Baiserdecke:

50 dag Ribisel

5 Eiweiß

20 dag feiner Zucker

15 dag geriebene Nüsse

So wird's gemacht: