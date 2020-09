Der Kindergarten in Großarl zieht in den Neubau ein, die Kinder können die Neueröffnung schon kaum mehr erwarten.

GROSSARL (aho). Seitdem das alte Kindergartengebäude in Großarl vor zwei Jahren abgerissen worden war, waren die Kindergartenkinder in der alten Volksschule im Ortsteil Au untergebracht. Jetzt sind alle mit dem Siedeln in die neu errichteten Räumlichkeiten beschäftigt. Derzeit wird das neue Gebäude, das die Salzburg Wohnbau im Auftrag der Gemeinde mit viel Holz und großen Glasflächen errichtet hat, bezogen.

Zehn Gruppen finden Platz

Eine Nutzfläche von rund 1.500 Quadratmetern bietet nun ausreichend Platz für insgesamt zehn Kinderbetreuungsgruppen – davon drei Krabbelgruppen, eine alterserweiterte Gruppe und sechs Kindergartengruppen. „Wir freuen uns darauf, die Tore am 14. September in den neuen Räumlichkeiten zu öffnen. Der Bau ist wirklich gelungen und die Kinder werden sich hier ganz sicher sehr wohl fühlen“, ist Kindergartenleiterin Birgit Gschwandtl überzeugt. Einzigartig ist die Einbindung des örtlichen Schützenvereins: Wie schon beim alten Kindergartengebäude haben die Schützen auch im Neubau im Kellergeschoß einen Schießstand erhalten.