Labestation erbrachte großzügige Spende

BAD GASTEIN (rok). Herbert Altenhuber, Geschäftsführer der Gasteiner Alpenstraße und Otto Klaffenböck vom Alpen Restaurant Valeriehaus initiierten eine Labestation für Langläufer, Tourengeher und Winterwanderer in Sportgastein mit zahlreichen Schmankerln und Getränken zur freien Entnahme. Diese bedanken sich für die nette Geste teilweise mit kleinen Spenden. Klaffenböck übergab einen Teil des Erlöses an den Bad Gasteiner Ortsfeuerwehrkommandanten Herbert Stöckl und seinen Stellvertreter Lukas Gamsjäger, welche sich über die Spende in der Höhe von 500 Euro freuten.