Die Landjugend Pfarrwerfen setzte ihr Projekt am Schwerpunktwochenende "Tat.Ort Jugend" im Gemeindegarten um.

PFARRWERFEN (aho). Salzburger Erfolgsgeschichten gibt es zum Glück auch in Corona-Zeiten, etwa bei der Landjugend (LJ) Pfarrwerfen. Sie organisierte kürzlich einen Nachmittag im Pfarrwerfener Gemeindegarten für rund 30 Kinder. „Im Frühjahr haben wir beschlossen, dem wunderschönen grünen Fleckerl mitten in Pfarrwerfen ein bisschen mehr Leben einzuhauchen“, erzählt Ortsgruppenleiterin Kristina Hettegger.

Projekt läuft seit dem Frühjahr

Gestartet wurde bereits Anfang Mai, als man eine Blumenwiese angelegt und eine Kartoffel-Pyramide errichtet hatte. Im zweiten Teil des Projekts ernteten die LJ-Mitglieder nun die Erdäpfel gemeinsam mit den Kindern, spielten lustige Spiele, bedruckten Stofftaschen und bauten Insektenhotels. Zum Abschluss gab es beim gemeinsamen Abendessen Ofenkartoffeln für alle – eine Salzburger Erfolgsgeschichte, auch in Coronazeiten.

Die Kinder halfen fleißig beim Befüllen des Insektenhauses „Casa Käfer“.

Foto: Landjugend Salzburg

hochgeladen von Alexander Holzmann

Bundesvorstand half eifrig mit

Der Nachmittag fand im Rahmen des Schwerpunktwochenendes "Tat.Ort Jugend" statt, österreichweit wurden an diesem letzten August-Wochenende mehr als 100 Projekte umgesetzt. Am Projekt in Pfarrwerfen beteiligten sich auch LJ-Bundesleiterin Helene Zeilinger und LJ-Bundesleiter Martin Kubli: Der Bundesvorstand konnte sich heuer durch die Aktion „Bundesvorstand packt an“ hautnah vom Engagement der Ortsgruppen bei der Umsetzung von Projekten überzeugen. Durch ein Facebook-Gewinnspiel wurde ermittelt, welche drei LJ-Gruppen Unterstützung durch jeweils zwei Mitglieder des Bundesvorstands erhalten. „Es ist toll zu sehen, wie stolz die Landjugend Pfarrwerfen auf den unbeschwerten und äußerst unterhaltsamen Nachmittag zurückblickt. Die Kinder konnten die Landjugend besser kennenlernen und nebenbei spielerisch etwas über die Natur und einen eigenen Garten lernen“, freute sich die Bundesleitung.